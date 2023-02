Ένα ακόμη άγνωστο αντικείμενο εντοπίστηκε στη Βόρεια Αμερική, αυτή τη φορά πάνω από τον βόρειο Καναδά.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε το Σάββατο η NORAD, η διοίκηση αεράμυνας της Βόρειας Αμερικής, που καλύπτει ΗΠΑ και Καναδά.

Αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, επιβεβαίωσε ότι κινείται σε μεγάλο ύψος στο βόρειο τμήμα της χώρας και ότι στην περιοχή κινούνται μαχητικά αεροσκάφη.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε και με σχετική ανάρτηση στο Twitter από Καναδό ερευνητή και συγγραφέα.

This morning at 10:55z the 🇨🇦 #RCAF moved CC-150 Polaris tanker 15004, call sign #HUSK99, to #CFBColdLake.

At 18:55z 15004 departed heading Northwest, likely to support a #NORAD mission being performed by CF-188 Hornets (ie, RIGHT NOW)#C2B3C3

cc: @MercedesGlobal @alexboutilier https://t.co/P3ko0sb3TW pic.twitter.com/JX8DD6BBo1

— Steffan Watkins (@steffanwatkins) February 11, 2023