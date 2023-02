Ο φονικός και καταστροφικός σεισμός που έχει ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 1.541 άνθρωποι και σχεδόν 10.000 να είναι στα νοσοκομεία στις περιοχές Χατάι, Οσμάνιγιε, Καχραμανμαράς και Γκαζιαντέπ στην Τουρκία, έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο.

Μάλιστα μαζί με τους νεκρούς στη Συρία, όπου έχουν ξεπεράσει τους 800, ο δραματικός απολογισμός ξεπερνάει τους 2.000.

Πολλές χώρες έχουν στείλει ανθρωπιστική βοήθεια ή έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον να βοηθήσουν την Τουρκία με κάθε τρόπο.

Φυσικά ο μπασκετμπολίστας και πολέμιος του Ερντογάν, Ένες Κάντερ, γνωστός πλέον με το όνομα Ένες Φρίντομ, ο οποίος εξαιτίας της κόντρας του με τον Τούρκο πρόεδρο μένει μόνιμα στις ΗΠΑ και δεν μπορεί να επιστρέψει στη χώρα του, καθώς έχει επικηρυχθεί, εξέφρασε τη λύπη του για τους θανάτους τόσων ανθρώπων.

«Οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου είναι για τις τρεις αυτές χώρες», έγραψε χαρακτηριστικά.

Extremely saddened to hear the news about the loss of precious lives of our brothers and sisters in #Turkey, #Syria and #Lebanon.

May Allah protect them all.

My thoughts and prayers are with these nations.#Earthquake 💔 pic.twitter.com/q5OjMtF1ei

— Enes FREEDOM (@EnesFreedom) February 6, 2023