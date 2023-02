Αθώο έκρινε το δικαστήριο τον Έλον Μασκ στη δίκη για εξαπάτηση των μετόχων της Tesla το 2018 όταν μέσω του Twitter ανακοίνωσε ότι σκέφτεται να την αποσύρει από τη χρηματιστήριο.

Ο ισχυρός άνδρας της αμερικανικής αμιγώς ηλεκτροκίνητης αυτοκινητοβιομηχανίας αντιμετώπιζε κατηγορίες για παραβίαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας περί των κινητών αξιών, ωστόσο οι εννέα ένορκοι του δικαστηρίου αποφάνθηκαν ότι η ανάρτηση αυτή δεν συνιστούσε κάποιο αδίκημα.

Ήταν 7 Αυγούστου του 2018 όταν ο Μασκ τάραξε τη χαλαρότητα εξαιτίας της καλοκαιρινής ραστώνης των αγορών.

Μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Twitter, έγραψε: «Σκέφτομαι να ιδιωτικοποιήσω την Tesla με 420 δολάρια (εννοούσε την τιμή εξαγοράς της κάθε μετοχής). Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη».

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε «φουρτούνες» εν μέσω καλοκαιριού, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ η τιμή εξαγοράς στα 420 δολάρια ανά μετοχή, έφθανε την αξία της συναλλαγής στα 72 δισ. δολάρια. Να σημειωθεί ότι εκείνη την εποχή η κεφαλαιοποίηση της Tesla κυμαινόταν πλησίον των 65 δισ. δολαρίων, «έτη φωτός» μακριά από τη σημερινή χρηματιστηριακή της αξία που αγγίζει τα 600 δισ. δολάρια.

Τις επόμενες ημέρες ήρθαν δεν έρχονταν στο φως περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πιθανή εξαγορά των μετοχών και κυρίως από πού θα προέρχονταν τα κεφάλαια.

Ο Μασκ όμως συνέχιζε στον δικό του ρυθμό ξαναχτυπώντας μέσω του Twitter: «Η υποστήριξη των επενδυτών επιβεβαιώθηκε. Ο μόνος λόγος για τον οποίο αυτό δεν είναι σίγουρο είναι ότι εξαρτάται από την ψήφο των μετόχων».

Ως βασικός επενδυτής που θα στήριζε την κίνηση αυτή εμφανιζόταν το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, από τη μεριά του οποίου όμως τηρούταν «σιγή ιχθύος». Μια προοπτική που όπως έδειξε ο χρόνος ποτέ δεν ευδοκίμησε.

Την περίοδο εκείνη η μετοχή της Tesla επιδίδεται σε μια πορεία που θύμιζε ρόλερ κόουστερ.

Όταν πλέον ξεκαθάρισαν τα πράγματα και πλέον η περίπτωση ιδιωτικοποίησης της Tesla ήταν «όνειρο», οι μέτοχοι θεώρησαν ότι το όνειρο αυτό ήταν απατηλό. Κι έτσι προχώρησαν σε μήνυση κατά του Μασκ, για πρόκληση ζημιών στην προσωπική τους περιουσία από τις απώλειες της μετοχής της Tesla.

Κατόπιν της μεγάλης αναστάτωσης, των σημαντικών απωλειών της μετοχής και των μηνύσεων κατά του Μασκ, η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναλαμβάνει δράση. Έπειτα από την έρευνά της κρίνει ότι ο Μασκ λειτούργησε εις βάρος της εταιρείας και των μετόχων. Η απόφασή της είναι η επιβολή ενός τσουχτερού προστίμου ύψους 20 εκατ. δολαρίων ενώ δίνει εντολή στον Μασκ να αποσυρθεί από τη θέση του προέδρου, όπως και έπραξε αφού πλήρωσε το πρόστιμο.

Στη διάρκεια της τριήμερης δίκης ο Μασκ δήλωσε ότι ήταν βέβαιος ότι είχε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για να αποσύρει την Tesla από το δικαστήριο και ότι οι αναρτήσεις του είχαν σκοπό να ενημερώνουν τους μετόχους και όχι για να τους παραπλανεί. «Προσπαθούσα να κρατάω ενήμερους τους μετόχους και να διασφαλίσω ότι όλοι οι μέτοχοι είχαν τις ίδιες πληροφορίες», δήλωσε στο δικαστήριο ενώπιον των ενόρκων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla ανέφερε ότι ήταν σίγουρος ότι το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας θα βοηθούσε στην ιδιωτικοποίηση της εταιρείας αν και τα δύο μέρη δεν είχαν συζητήσει για κάποια συγκεκριμένη τιμή. , αν και ο ίδιος και το PIF δεν συζήτησαν συγκεκριμένη τιμή. Παράλληλα, υποστήριξε ότι είχε άλλους τρόπους να χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή, όπως να χρησιμοποιήσει το μερίδιό του στη διαστημική εταιρεία SpaceX ή να προσελκύσει κεφάλαια από άλλους επενδυτές.

Μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Έντουαρντ Τσεν είχε αποφανθεί ότι ορισμένες από τις δηλώσεις του Μασκ για ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση της εταιρείας δεν ήταν αληθινές και ότι ενήργησε απερίσκεπτα.

Ο δικηγόρος των επενδυτών, δήλωσε απογοητευμένος ενώ ο Γκλεν Λίτλετον, ο κύριος ενάγων, αρνήθηκε να σχολιάσει.

«Οι αναρτήσεις αυτές απείλησαν για τα προς το ζην μου», είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια της δίκης, καταθέτοντας ότι τον οδήγησαν να ρευστοποιήσει ορισμένες μετοχές.

Ο κ. Μασκ, ο οποίος βρισκόταν στο δικαστήριο νωρίτερα για να ακούσει τις καταληκτικές δηλώσεις και από τις δύο πλευρές, ωστόσο δεν παρευρισκόταν στην αίθουσα του δικαστηρίου για να ακούσει την ετυμηγορία. Στη συνέχεια, έγραψε στο Twitter για την ομόφωνη απόφαση των ενόρκων: «Δόξα τω Θεώ, η σοφία του λαού επικράτησε!».

Thank goodness, the wisdom of the people has prevailed!

I am deeply appreciative of the jury’s unanimous finding of innocence in the Tesla 420 take-private case.

— Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2023