Ήταν στα μέσα Δεκεμβρίου που είδαν τελευταία φορά τον αρχιτέκτονα Jose Gutierrez. Ο 36χρονος βρισκόταν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σινσινάτι. Ταξίδευε για να επισκεθφεί την αρραβωνιαστικιά του Daniela Pichardo στο Μεξικό.

Ήταν την περασμένη εβδομάδα που οι αρχές στο Μεξικό ανακάλυψαν τον Jose Gutierrez νεκρό. Ήταν ο ένας από τους τέσσερις ανθρώπους που βρέθηκαν θαμμένοι δίπλα σε ένα αυτοκίνητο.

Το είχαν γαζώσει με σφαίρες. Τα λάστιχα ήταν σκασμένα. Οι τρεις σοροί που βρέθηκαν ήταν της αρραβωνιαστικιάς του Daniela Pichardo, της αδερφής της Viviana Pichardo και μιας ξαδέρφης της, της 27χρονης Irma Vargas.

Τα αποτελέσματα του τεστ DNA επιβεβαίωσαν την ταυτότητα του 36χρονου Jose Gutierrez με ακρίβεια 99%, όπως ανακοίνωσαν οι γονείς του που ζουν στο Μεξικό. Οι γονείς του, όπως επιβεβαίωσε η αδερφή του, μετέβησαν στην περιοχή για να παραλάβουν τη σορό του.

Ο θάνατος του 36χρονου αρχιτέκτονα ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες με ένα post στο facebook από τους ανθρώπους της εταιρείας στην οποία εργαζόταν. «Θα μας λείψει περισσότερο από όσο μπορούμε να εκφράσουμε».

Το βαν στο οποίο επέβαιναν είχε γαζωθεί με τουλάχιστον 12 σφαίρες. Οι οικογένειές τους φοβούνταν πως είχαν πέσει θύματα απαγωγής αφού δεν έδωσαν σημεία ζωής μετά τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται η New York Post, ακούστηκαν να ουρλιάζουν πριν τελικά βάλουν και τους τέσσερις σε ένα βαν. Πριν από τον εντοπισμό τους, οι δύο οικογένειες απαιτούσαν από την κυβέρνηση του Μεξικό να βρει τους αγαπημένους τους ζωντανούς.

Η περιοχή Zacatecas είναι στη λίστα με τις πιο επικίνδυνες. Το State Department είχε εκδόσει ταξιδιωτική οδηγία για την περιοχή. Ήταν απαγορευτική. Κυρίως λόγω περασμένων απαγωγών Αμερικανών πολιτών και της αυξημένης εγκληματικότητας.

#BREAKING Jose Gutierrez, a Miami graduate and Cincinnati architect, is missing in Mexico. His family fears he and his fiancée have been abducted or worse. They say they’ve contacted the FBI, U.S. government officials and local police to help. pic.twitter.com/tj8Fxj2bmp

— FOX19 NOW (@FOX19) December 29, 2022