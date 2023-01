Η πιθανή παράδοση βαρέων αρμάτων μάχης από τις ΗΠΑ και συμμάχους τους στον στρατό της Ουκρανίας θα αποτελούσε «ακόμη μια κατάφωρη πρόκληση» σε βάρος της Ρωσίας, έκρινε σήμερα ο Ανατόλι Αντόνοφ, ο Rώσος πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον.

«Είναι προφανές ότι η Ουάσιγκτον έχει βαλθεί να μας καταφέρει στρατηγική ήττα», ανέφερε ο κ. Αντόνοφ, σύμφωνα με ανάρτηση της πρεσβείας στην πλατφόρμα Telegram.

«Αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να προμηθεύσουν άρματα μάχης, το να δικαιολογήσουν το βήμα αυτό με επιχειρήματα περί ‘αμυντικών όπλων’ δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Θα πρόκειται για ακόμη μια κατάφωρη πρόκληση εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν αναμένεται να ανακοινώσει, πιθανόν ήδη σήμερα, πως θα αρχίσει διαδικασίες για να εφοδιάσει με βαριά άρματα μάχης τον ουκρανικό στρατό, είπαν χθες Τρίτη Αμερικανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

⚡️AP: Biden could announce Abrams tanks to Ukraine as soon as Wednesday.

The Biden Administration could announce a decision to send more than 30 M1 Abrams tanks to Ukraine as soon as Wednesday, but it could take months for them to be delivered, the AP reported on Jan. 24.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 24, 2023