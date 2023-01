Η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει τη Γουλβς για τη ρεβάνς του Κυπέλλου Αγγλίας, με τους «ρεντς» να έχουν το προβάδισμα, χάρη σε ένα πανέμορφο γκολ του Χάρβεϊ Έλιοτ από το 13ο λεπτό.

Λίγο μετά την έναρξη του αγώνα ωστόσο, υπήρξε ένα απρόοπτο στην αναμέτρηση, καθώς μόλις στο πρώτο λεπτό του αγώνα κι ενώ οι γηπεδούχοι βρίσκονταν στην επίθεση με τον Ανταμά Τραορέ, τα φώτα στο «Μολινό» έσβησαν με αποτέλεσμα να υπάρξει μια μικρή διακοπή μέχρι να αντικατασταθεί το πρόβλημα.

Μάλιστα για το πρώτο τέταρτο του αγώνα, το σύστημα του VAR δεν λειτουργούσε εξαιτίας του προβλήματος στο σύστημα ηλεκτροδότησης.

Δείτε το βίντεο:

The lights went out just before Adama Traoré whipped in this cross against Liverpool.

The magic of the FA Cup 😅 pic.twitter.com/KV6tSzTHei

— ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2023