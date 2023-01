Ήταν γνωστό ότι η διαφορά ανάμεσα στη Μαρία Σάκκαρη και τη Γουέ Γουάν (Νο.117), ήταν αρκετά μεγάλη. Η Ελληνίδα τενίστρια ωστόσο έπρεπε να το αποδείξει και στο κορτ, ότι η ποιότητα της είναι πολύ υψηλή για τα… κυβικά της Κινέζας.

Και το έκανε. Χωρίς να δυσκολευτεί, η Μαρία πέρασε πολύ άνετα, καθώς επικράτησε με 2-0 σετ (6-1, 6-4) και μέσα σε 94 λεπτά κατάφερε να προκριθεί στους «64» του Australian Open, όπου θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη Τετάρτη (18/1) την Ντιάνα Σνάιντερ.

Η 18χρονη Ρωσίδα, Νο.106 στον κόσμο, κατάφερε να κάνει την έκπληξη, καθώς στην πρώτη της εμφάνιση σε Grand Slam, άφησε εκτός την Τσέχα Κριστίνα Κούτσοβα.

No. 6 seed @mariasakkari kicks off her #AO2023 against Yuan Yue. #AusOpen pic.twitter.com/ODT3xo2S1U

THAT is how you finish a match 🔥@mariasakkari cracks 38 winners to pass her first #AO2023 test@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen pic.twitter.com/5QwoXgryYJ

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2023