Ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν δεν πρέπει ν’ ακολουθήσει την απειλή της εκτέλεσης του βρετανο-ιρανού πολίτη Αλιρεζά Ακμπαρί (φωτογραφία, επάνω, από Khabaronline/West Asia News Agency)/via Reuters.

«Το ιρανικό καθεστώς δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία. Παρακολουθούμε στενά την περίπτωση του Αλιρεζά Ακμπαρί», έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter.

The Iranian regime should be in no doubt. We are watching the case of Alireza Akbari closely.

Iran must not follow through with their brutal threat of execution.

— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) January 13, 2023