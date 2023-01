Η εσχάτη των ποινών επιβλήθηκε σε έναν πρώην υπάλληλο του υπουργείου Άμυνας του Ιράν, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κατασκοπεία υπέρ της Βρετανίας, όπως μεταδίδουν σήμερα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η θανατική ποινή επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράν, σύμφωνα με το Nournews, ένα πρακτορείο ειδήσεων που συνδέεται με την ιρανική διεύθυνση κρατικής ασφαλείας.

Ο Βρετανο-Ιρανός Αλιρεζά Ακμπαρί συνελήφθη το 2019. Η Μαριάμ Ακμπαρί είπε σήμερα στο BBC ότι σωφρονιστικός αξιωματούχος την κάλεσε να επισκεφθεί τον σύζυγό της σε φυλακή της Τεχεράνης «για μια τελευταία φορά», καθιστώντας σαφές ότι η εκτέλεσή του είναι θέμα ημερών.

“I was charged with obtaining top secret intelligence from Iran’s head of National Security Council in exchange for a bottle of perfume & a shirt during Rouhani’s administration,” Alireza Akbari said in an audio file obtained by BBC Persian.

