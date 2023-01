Η ολλανδική κυβέρνηση θα καλέσει τον πρεσβευτή του Ιράν στη χώρα για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα προκειμένου να εκφράσει τις βαθιές ανησυχίες της για την εκτέλεση διαδηλωτών, όπως ανέφερε σήμερα ο Ολλανδός υπουργός των Εξωτερικών Βόπκε Χούκστρα.

“Συγκλονισμένος από τις φρικτές εκτελέσεις των διαδηλωτών στο Ιράν. Θα καλέσω τον πρεσβευτή του Ιράν για να υπογραμμίσω τις σοβαρές ανησυχίες, ενώ καλώ τις χώρες – μέλη της ΕΕ να πράξουν το ίδιο”, έγραψε ο ίδιος σε μία ανάρτησή του στο Twitter.

A fourth #humanrights sanctions package on Iran is already in preparation for the next EU Foreign Affairs Council. Today’s actions from Iran underline the need for an even stronger response from the EU. 2/2

