Ο αγώνας των Ντάλας Μάβερικς με τους Λος Άντζελες Λέικερς την Παρασκευή (13/1) είχε δραματική εξέλιξη και ολοκληρώθηκε μετά από δύο παρατάσεις με την ομάδα του Λούκα Νόντσιτς να παίρνει τελικά τη νίκη με 119-115.

Ωστόσο εκτός από τους παίκτες, πρωταγωνιστές στη συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν και οι διαιτητές. Όπως ανακοίνωσε το NBA οι διαιτητές υπέπεσαν σε επτά (!) λάθη σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Συγκεκριμένα το «Two Minute Report» του αγώνα αναφέρεται σε φάσεις που έγιναν στο τελευταίο δίλεπτο της κανονικής περιόδου, καθώς και στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης παράτασης και της δεύτερης παράτασης.

Τα δύο πιο σημαντικά τα οποία έπαιξαν ρόλο και στη διαμόρφωση του αποτελέσματος συνέβησαν στο φινάλε της κανονικής διάρκειας, όταν στην τελευταία επίθεση των Λείκερς, με το σκορ ισόπαλο στο 108-108, δεν δόθηκε φάουλ στον ΛεΜπρόν Τζέιμς στην προσπάθειά του για λέι-απ, ενώ στη συνέχεια δεν σφυρίχθηκε παράβαση του Λούκα Ντόντσιτς στον Γουέιν Γκέιμπριελ.

Δείτε τη φάση με το φάουλ πάνω στον Λεμπρόν Τζέιμς:

LMAO look at Wood’s left elbow when LeBron is under the basket going up…refs have zero shame man!

pic.twitter.com/JK4kYJ49oM

— GoldenKnight (@GoldenKnightGFX) January 13, 2023