Όπως μετέδωσαν αρχικά διάφορα γαλλικά μέσα και επιβεβαιώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (7/01) και από την Παρί Σεν Ζερμέν, ο πρώην διεθνής Καμερουνέζος (37 συμμετοχές σε 9 χρόνια), Μοντέστ Εμπαμί, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 40 ετών το πρωί της ίδιας ημέρας.

Ο άλλοτε μέσος των Παρί Σεν Ζερμέν (2003-2006) και Μαρσέιγ (2006-2009) κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με την Εθνική ομάδα της χώρας του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ (2000). Με την φανέλα της Παρί πήρε δύο Κύπελλα Γαλλίας.

Φεύγοντας από τη Γαλλία μετά από εννέα χρόνια, μετακόμισε στην Ισπανία για να παίξει στην Αλμερία για δύο σεζόν, στη συνέχεια πήγε στην Κίνα, στη Σαουδική Αραβία, στην Κολομβία, προτού κλείσει την καριέρα του στην γαλλική Χάβρη, το 2016.

Όπως αναφέρει η L’Équipe, συνέχισε να ζει στη Χάβρη, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή από καρδιακό επεισόδιο.

.@PSG_English learned with deep sadness of the passing of our former player Modeste M’Bami.

The Club offers its sincere condolences to his family and loved ones❤️💙 pic.twitter.com/M4DKjAldhl

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 7, 2023