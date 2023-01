Το ενδεχόμενο ν’ αμφισβητηθεί η παρουσία της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ μέσα στο 2023 εξαιτίας της στάσης της έναντι της Ρωσίας, επισημαίνει ο Τζον Μπόλτον (φωτογραφία, επάνω, από AP/Jacquelyn Martin), σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ επί προεδρίας Τραμπ.

Το πρόβλημα της ενότητας

«Το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται στην ενότητα και την αποφασιστικότητα της Δύσης» υπογραμμίζει ο Τζον Μπόλτον, σε άρθρο του στη βρετανική The Telegraph, με τον τίτλο «Η αδυναμία της Δύσης θα μπορούσε ακόμη και να επιτρέψει στον Πούτιν ν’ αρπάξει τη νίκη από τα σαγόνια της ήττας» (Western weakness could still allow Putin to snatch victory from the jaws of defeat).

Ο Τζον Μπόλτον επιχειρεί να σκιαγραφήσει τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας και κυρίως τις πιθανές συνέπειες που θα έχει ακόμη και για την ενότητα της Δύσης η παράτασή του μέσα στο 2023.

«Τώρα δεν είναι η ώρα να χαϊδέψετε τον εαυτό σας στην πλάτη» αναφέρει, τονίζοντας ότι «παρά τα σημαντικά πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένου του μαχητικού πνεύματος του πληθυσμού της Ουκρανίας, τη σημαντική βοήθεια όπλων και πληροφοριών, ειδικά από το Λονδίνο, την Ουάσιγκτον και την υποστήριξη των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης, σε συνδυασμό με τις σοκαριστικά κακές επιδόσεις των ρωσικών δυνάμεων – στη γη, στον αέρα και στη θάλασσα – ο πόλεμος έχει φτάσει σε αδιέξοδο».

«Οι οικονομικές κυρώσεις έχουν βλάψει τη ρωσική οικονομία, αλλά η οικονομία της Ουκρανίας βρίσκεται σε ακόμη χειρότερη κατάσταση, καθώς μεγάλο μέρος του φυσικού κεφαλαίου της έχει κυριολεκτικά μετατραπεί σε σκόνη» σημειώνει ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ.

Υπό αμφισβήτηση

Και προσθέτει πως «Η Φινλανδία και η Σουηδία έχουν λάβει την εκπληκτική απόφαση να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, αλλά οι εμπορικοί και στρατιωτικοί εταίροι της Ρωσίας δεν την έχουν ακόμη εγκαταλείψει σε ώρα ανάγκης, δυστυχώς συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, της οποίας η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ θ’ αμφισβητηθεί το 2023, εάν ο πρόεδρος Ερντογάν (πιθανώς από απάτη) επανεκλεγεί».

Συνεχίζοντας την ανάλυσή του, αναφέρεται μεταξύ άλλων στο παράδειγμα της Γερμανίας, όπου, σύμφωνα με τον κ. Μπόλτον, ο κ. Σολτς ελάχιστα έχει πραγματοποιήσει απ’ αυτά που υποσχέθηκε για τους εξοπλισμούς και τη συνεισφορά του στο ΝΑΤΟ.

Καθώς και στη Γαλλία, ο πρόεδρος της οποίας διαφωνεί, όπως λέει ο πρώην αμερικανός αξιωματούχος, με τον ομόλογό του της Ουκρανίας ως προς το τι θα πρέπει να «δώσουν» στη Ρωσία για να καταλήξουν σε διπλωματική λύση.