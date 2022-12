Αστυνομικοί και μέλη της Εθνοφρουράς πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι σήμερα στις γειτονιές του Μπάφαλο στις ΗΠΑ για να ελέγξουν αν είναι ασφαλείς όλοι οι κάτοικοι, μετά τη φονική χιονοθύελλα που έθαψε τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νέας Υόρκης κάτω από 140 εκατοστά χιόνι.

Η χριστουγεννιάτικη θύελλα που συνοδευόταν από πολικές θερμοκρασίες έπληξε σχεδόν όλη τη χώρα, μέχρι τα σύνορα με το Μεξικό. Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 34 από αυτούς στο Μπάφαλο και την ευρύτερη κομητεία Ίρι και ένας στην κομητεία του Νιαγάρα.

Η κακοκαιρία που οι ΗΠΑ θα θυμούνται ως «η Θύελλα του ‘22» – Άνθρωποι πάγωσαν μέχρι θανάτου στα αυτοκίνητά τους

Ο τοπικός αξιωματούχος Μαρκ Πόλονκαρζ είπε ότι ενδέχεται να βρεθούν και άλλοι νεκροί από τις έρευνες των αστυνομικών σε συνοικίες που έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. «Φοβόμαστε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι καλά ή που απεβίωσαν», είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα.

Τις προηγούμενες ημέρες, πολλοί άνθρωποι πέθαναν μέσα στα αυτοκίνητά τους ή στον δρόμο, ορισμένοι αφού περίμεναν επί ώρες τα σωστικά συνεργεία.

Σχεδόν σε όλες τις περιοχές έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά. Περίπου 75 εκχιονιστικά μηχανήματα δουλεύουν όλο το 24ωρο και φορτώνουν τόνους χιονιού σε 120 φορτηγά. Ο στόχος είναι να ανοίξει τουλάχιστον μία λωρίδα κυκλοφορίας σε όλους τους δρόμους μέχρι απόψε το βράδυ, είπε ο Πόλονκαρζ.

The goal is for every road in the City of Buffalo to have one lane open within 24 hrs. The @ErieCountyDPW area of responsibility is on track to have all roads open by 7pm tonight.

— Mark Poloncarz (@markpoloncarz) December 28, 2022