Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έμεινε ελεύθερος από τους Ντάλας Μάβερικς και η μισή Euroleague κινείται στους… ρυθμούς του, αφού πρόκειται για έναν παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Τα σενάρια γύρω από το μέλλον του ομογενή γκαρντ δίνουν και παίρνουν, όμως το «κλειδί» της υπόθεσης είναι το βράδυ της Τετάρτης, όταν και τυπικά μπορεί να διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί, καθώς λήγουν οι 48 ώρες που είναι διαθέσιμος μόνο για το ΝΒΑ.

Αγωνία για Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό

Στην… κούρσα για την υπογραφή του Ντόρσεϊ εξαρχής είναι η Μονακό με επίσημη πρόταση για έναν χρόνο που αγγίζει τα 1.2 εκατ. ευρώ, ενώ στο «κόλπο» είναι και ο Ολυμπιακός, αλλά και η Φενέρμπαχτσε, η οποία όμως δεν έχει καταθέσει την πρόταση της ακόμα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό.

Τις τελευταίες ώρες πάντως φαίνεται πως «σκάει» και δεύτερη επίσημη πρόταση για τον Ντόρσεϊ από τη Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Ιτούδη, ο οποίος τον θέλει διακαώς στην ομάδα του.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Ματέο Αντρεάνι, η τουρκική ομάδα είναι η τελευταία -χρονικά- που θα καταθέσει επίσημη πρόταση στον Ελληνοαμερικανό γκαρντ το απόγευμα προς βράδυ, όταν ο διεθνής άσος μένει και τυπικά ελεύθερος από τους Ντάλας Μάβερικς.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν, μάλιστα, πως το συμβόλαιο που θα προτείνει η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στον Ντόρσεϊ προβλέπει απολαβές ύψους 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων έως και το καλοκαίρι του 2024.

Δείτε την ανάρτηση του Ματέο Αντρεάνι:

Tyler Dorsey’s option for another NBA offer expires tonight.

Fenerbahçe Beko Istanbul have joined the race for Tyler Dorsey. Contacts with the agent and an offer will be submitted in the evening when he’ll be officially free agent.#basketball #Baloncesto #EuroLeague #Transfers

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) December 28, 2022