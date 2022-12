Η Μαράια Κάρεϊ, η αγαπημένη τραγουδίστρια με τη βελούδινη φωνή που έχουμε συνδυάσει με τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

«All I Want for Christmas Is You» ένα τραγούδι που καταφέρνει να βρίσκεται στο Νο 1 των charts, τόσα πολλά χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Το 2019 κατέρριψε το ρεκόρ των περισσότερων streams στο Spotify μέσα σε 24 ώρες και έγινε το τραγούδι που ακούει περισσότερο ο πλανήτης τα Χριστούγεννα. Το χριστουγεννιάτικο τραγούδι γνώρισε επιτυχία όταν κυκλοφόρησε το 1994, αλλά έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές, όταν συμπεριλήφθηκε στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Love, Actually». Το «All I Want for Christmas Is You» είναι το 19ο No 1 τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ, γεγονός που την κάνει να πλησιάζει το ρεκόρ των Beatles, που είχαν 20ο No 1 σινγκλ στη διάρκεια της καριέρας τους.

Σειρές και ταινίες που θα φέρουν τα Χριστούγεννα στο σαλόνι σου

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια

Η αγαπημένη τραγουδίστρια παρά τη μεγάλη δόξα και αναγνωρισιμότητα έζησε δύσκολα παιδικά χρόνια, στα οποία κυριαρχούσαν η κακοποίηση, η απιστία, τα ναρκωτικά, ο ρατσισμός και γενικά η σκληρότητα.

Η μικρή Μαράια είχε συνειδητοποιήσει ότι ήθελε να τραγουδάει από όταν ήταν μόλις τριών χρονών. Η μητέρα της ήταν τραγουδίστρια της όπερας. Τα ακούσματα πολλά και εκείνη δεν άργησε να ενθουσιάζεται. «Το τραγούδι ήταν μια μορφή απόδρασης για μένα και το γράψιμο ήταν μια μορφή επεξεργασίας», θα αποκαλύψει αργότερα σε μια συνέντευξη της. Παρόλα αυτά μεγαλώνει σε ένα φτωχό νοικοκυριό που «έβραζε» με τις φυλετικές εντάσεις να είναι καθημερινό φαινόμενο.

Το γεγονός ότι ο πατέρας της ήταν μαύρος και η μητέρα της λευκή, αλλά και ότι δεν έμοιαζε με κανέναν από αυτούς, της δημιούργησε τεράστια προβλήματα και την έκανε να απομονώνεται. Τα μεγαλύτερα αδέλφια της, απεχθάνονταν βαθιά τη Μαράια για το πιο ανοιχτόχρωμο δέρμα και τα «ξανθά» μαλλιά της, τα οποία την έσωσαν πολύ (αν και όχι σε όλες τις περιπτώσεις) από τον ρατσισμό που υπέμειναν όλοι, μεγαλώνοντας στο προάστιο Long Island της Νέας Υόρκης.

Θυμάται χαρακτηριστικά έναν καβγά μεταξύ του πατέρα της, Άλφρεντ Ρόυ και του αδελφού της, Μόργκαν, που ήταν τόσο άγριος, ώστε χρειάστηκαν 12 αστυνομικοί για να τους χωρίσουν. «Όταν ο αδερφός μου ήταν γύρω, δεν ήταν ασυνήθιστο να δημιουργούντα τρύπες στους τοίχους από γροθιές ή να πετάνε στον αέρα διάφορα αντικείμενα».

O χωρισμός των γονιών και οι κακοποιητικές συμπεριφορές της αδερφής

Οι γονείς της, χώρισαν όταν η Μαράια Κάρεϊ ήταν τριών ετών και μετακόμισε με τη μητέρα της, Πάτ, από το Μπρούκλιν στο Λονγκ Άιλαντ. Δεν είχαν ποτέ πολλά χρήματα φορώντας ακόμα και μεταχειρισμένα ρούχα. Στα 6 της θυμάται τον αδερφό της να ρίχνει τη μητέρα τους σε έναν τοίχο με τέτοια δύναμη, που ακούστηκε «σαν πραγματικός πυροβολισμός». Η μικρή Μαράια τηλεφώνησε σε έναν φίλο – ο μόνος αριθμός τηλεφώνου που γνώριζε- και ευτυχώς έφτασε η αστυνομία.

«Ένας από τους αστυνομικούς, με κοίταξε, αλλά μιλώντας σε έναν άλλο αστυνομικό δίπλα του, είπε: «Αν τα καταφέρει αυτό το παιδί, θα είναι θαύμα», θυμάται η ίδια.

Μια άλλη τρομακτική εμπειρία που περιγράφει η Μαράια Κάρεϊ, ήταν όταν ένας από τους συντρόφους της μητέρα της, απείλησε να τις σκοτώσει και τις δύο.

«Κρατούσε ένα μακρύ όπλο σε ένα από τα χέρια του. «Δεν πρόκειται να σας αφήσω να φύγετε. Θα σας κόψω και θα σας βάλω στο ψυγείο» μας έλεγε», όπως περιγράφει η τραγουδίστρια. Με κάποιο τρόπο, η Μαράια Κάρεϊ και η μητέρα της, κατάφεραν να φύγουν από το σπίτι.

Ο ρατσισμός, οι επιθέσεις, η απόπειρα βιασμού

Οι ρατσιστές γείτονες τους, έριχναν ωμό κρέας «γεμάτο με σπασμένο γυαλί» στα σκυλιά τους, ενώ έφτασαν στο σημείο ακόμα και να ανατινάξουν το αυτοκίνητό τους, είχε δηλώσει η Μαράια Κάρεϊ. Οι σχέσεις με την αδερφή της Άλισον ήταν τραγικές.

«Όταν ήμουν 12 χρονών, η αδερφή μου, με νάρκωσε δίνοντας μου Valium, μου πρόσφερε κοκαΐνη, μου προκάλεσε εγκαύματα τρίτου βαθμού και προσπάθησε να με πουλήσει σε έναν προαγωγό», γράφει στη βιογραφία της η Μαράια Κάρεϊ και συγκλονίζει.

Μια μέρα, η Άλισον άφησε τη Μαράια Μάρεϊ μόνη με τον Τζον, ο οποίος προσπάθησε να τη βιάσει, στο αυτοκίνητό του. Σώθηκε την τελευταία στιγμή από έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος παρατήρησε τι γινόταν μέσα στο αυτοκίνητο. «Το πρόσωπο αυτό του ανθρώπου, χαράκτηκε στη μνήμη μου», λέει η διάσημη καλλιτέχνιδα, η οποία του είναι ακόμα ευγνώμων μετά από τόσα χρόνια.

«Η Άλισον με έχει κάψει με πολλούς τρόπους και περισσότερες φορές από ό, τι μπορώ να μετρήσω», γράφει η Μαράια Κάρεϊ.

Ο δύσκολος γάμος και η φυλακισμένη πριγκίπισσα

Ο CEO της Sony Music, Τόμι Μοτόλα ανακάλυψε μια έφηβη με το όνομα Μαράια Κάρεϊ και είδε το ταλέντο της. Παντρεύτηκαν το 1993 και δεν άργησαν να εξελιχθούν σε ένα από τα δυνατότερα ζευγάρια στη μουσική βιομηχανία.

Η ίδια ονόμασε αυτό το κεφάλαιο της ζωής της «Φυλακισμένη Πριγκίπισσα». Όσα πλούτη και δόξα κι αν της προσέφερε ο τότε σύζυγός της, δεν ήταν αρκετά, καθώς δεν της επέτρεπε ούτε να κυκλοφορήσει στον δρόμο μόνη της. «Όταν είσαι νέος και είσαι καλλιτέχνης και όλοι οι άλλοι βγαίνουν έξω και έχουν πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας, εγώ δεν το είχα αυτό, δεν το έκανα αυτό. Ζούσα σε αυτό το όμορφο αρχοντικό, αλλά ήταν πολύ μοναχικό. Δεν μπορούσα να πάρω ανάσω, ούτε για να κάνω μια τηλεφωνική συνομιλία», εξηγεί.

Η νέα ζωή

Αφού κατάφερε να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες να καθιερωθεί πλέον, στον χώρο της, η Μαράια Κάρεϊ φρόντισε να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Σήμερα εχει δύο δίδυμα παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Νικ Κάνον και στα 52 της ανυπομονεί για τα επόμενα κεφάλαια που έρχονται.

«Έπρεπε να φτάσω εδώ για να νιώσω ότι αξίζω και ξέρετε, ήταν ένα μακρύ ταξίδι και συνεχίζουμε ακόμα», λέει σήμερα.