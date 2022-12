Η φραγή που επέβαλε απροειδοποίητα το Twitter σε λογαριασμούς δημοσιογράφων που έγραφαν για τον Έλον Μασκ φέρνει τον νέο ιδιοκτήτη της πλατφόρμας στο στόχαστρο οργισμένων αντιδράσεων, όχι μόνο από μέσα ενημέρωσης αλλά και από τη γερμανική κυβέρνηση και την ΕΕ, η οποία προαναγγέλλει κυρώσεις.

Η ελευθερία του Τύπου προστατεύεται από τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία Ψηφιακών Υπηρεσιών, τουίταρε η επίτροπος Αξιών και Διαφάνειας Βέρα Γιούροβα.

«Ο Έλον Μασκ θα πρέπει να το γνωρίζει. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Και κυρώσεις, σύντομα» έγραψε.

News about arbitrary suspension of journalists on Twitter is worrying. EU’s Digital Services Act requires respect of media freedom and fundamental rights. This is reinforced under our #MediaFreedomAct. @elonmusk should be aware of that. There are red lines. And sanctions, soon.

— Věra Jourová (@VeraJourova) December 16, 2022