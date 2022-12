Το χρονόμετρο έγραφε 95:00. Η κάμερα «έπεσε» πάνω στον Λιονέλ Μέσι. Σκυφτός, χαμογελαστός. Σαν να μην πίστευε αυτό που βίωνε εκείνη τη στιγμή. Ο Ντανιέλε Ορσάτο είχε μόλις σφυρίξει για τελευταία φορά στον ημιτελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Κροατία.

Lionel Messi at the final whistle for Argentina in the semi final match.pic.twitter.com/UxgK3Nxvw1 — Roy Nemer (@RoyNemer) December 14, 2022

Η «Αλμπισελέστε» είχε εξασφαλίσει την πρόκριση της στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Η μεγάλη ευκαιρία του Μέσι να στεφθεί πρωταθλητής κόσμου με την πατρίδα του και να προσθέσει στη φαρέτρα του το μοναδικό τρόπαιο που του λείπει έχει ήδη πάρει σάρκα και οστά.

Ο pulga θα έχει μπροστά του την δεύτερη ευκαιρία να σηκώσει στα χέρια του τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική κούπα. Μετά τον χαμένο τελικό του 2014, ο Μέσι θα προσπαθήσει να κάνει επιτέλους πραγματικότητα αυτό που ονειρευόταν πάντα και να ανεβάσει την Αργεντινή στο Έβερεστ του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου για τρίτη φορά στην ιστορία της.

Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει καταφέρει τα πάντα. Σχεδόν… Το Μουντιάλ είναι η μοναδική διοργάνωση την οποία δεν έχει κατακτήσει ποτέ και στο last dance του θα έχει την ευκαιρία να το κάνει και αυτό και να τερματίσει ουσιαστικά το άθλημα οριστικά.

Το απόγευμα της Κυριακής, στο «Lusail Stadium». Εκεί η Αργεντινή θα βρει τη Γαλλία. Σε ένα repeat του μεταξύ τους αγώνα στο περασμένο Μουντιάλ το 2018 στη Ρωσία. Ένα ματς οντισιόν για τον Κίλιαν Εμπαπέ.

Ήταν ουσιαστικά το πρώτο τεράστιο παιχνίδι του τότε 19χρονου σταρ με την εθνική του ομάδα. Ένα κερδισμένο πέναλτι και δύο γκολ ήταν ο απολογισμός του Εμπαπέ σε εκείνο το «τρελό» 4-3 των Γάλλων οι οποίοι έφτασαν μέχρι την πηγή, πριν τελικά πιούν και νερό, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον ποδοσφαιριστή της Παρί Σεν Ζερμέν.

Από τότε έχουν γίνει πολλά. Ο Εμπαπέ πήρε μεταγραφή στην Παρί και κατάφερε να γίνει ένας εκ των κορυφαίων του πλανήτη. Γκολ με το… τσουβάλι από τον Γάλλο ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο best of the rest.

Τέσσερα χρόνια μετά τον αγώνα στη Ρωσία για τη φάση των «16», Αργεντινή και Γαλλία αναμετριούνται ξανά. Αυτή τη φορά ωστόσο στο μεγαλύτερο ραντεβού του ποδοσφαιρικού πλανήτη. Όλα τα βλέμματα πέφτουν φυσικά στα δύο πρόσωπα «κλειδιά».

🇦🇷 vs 🇫🇷

Messi vs Mbappe pic.twitter.com/MHJSb5R0mi — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 14, 2022

Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον για τουλάχιστον δύο ώρες, μέσα στον ίδιο ακριβώς χώρο. Ο Λιονέλ Μέσι που επί 15+ χρόνια μαγεύει και «διδάσκει» ποδόσφαιρο, απέναντι στον άνθρωπο που αναμένεται να παραλάβει τη σκυτάλη, μόλις ο pulga ρίξει τίτλους τέλους.

Δύο συμπαίκτες οι οποίοι ωστόσο θα γίνουν… εχθροί για τουλάχιστον 90 λεπτά. Ένα ιστορικό παιχνίδι τόσο για τον Μέσι, όσο και για τον Εμπαπέ. Ο Αργεντινός θέλει να κλείσει την καριέρα του, κατακτώντας τον μεγαλύτερο και μοναδικό τίτλο που του λείπει, την ώρα που ο Γάλλος θέλει να σηκώσει το Μουντιάλ για 2η φορά στην καριέρα του, όντας 24 ετών!

Ένας ονειρικός τελικός για πολλούς λόγους. Μόνο και μόνο τα ονόματα και οι φανέλες των ομάδων αρκούν για να δώσουν αυτό το… κάτι παραπάνω στον φίλαθλο. Οι δύο πρωταγωνιστές ωστόσο το απογειώνουν, με τα… backstages stories να «εκτοξεύουν» το μεγαλύτερο ραντεβού της τετραετίας.