Η Εύα Καϊλή έφτασε να ψηφίσει υπέρ του Κατάρ σε επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου που δεν συμμετείχε η ίδια, όπως αποκαλύπτει έγγραφο που παρουσίασε το MEGA για το Qatargate. Η ψηφοφορία ήταν για την επιτροπή Libe στην οποία η Ελληνίδα ευρωβουλευτής δεν ήταν μέλος.

Μάλιστα, η Εύα Καϊλή ψήφισε υπέρ της χώρας του Κόλπου την ίδια περίοδο που έκανε τη διαβόητη δήλωση ότι το «Κατάρ είναι πρωτοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ανταποκριτής του MEGA στις Βρυξέλλες, Σαράντης Μιχαλόπουλος, η απορία των ευρωβουλευτών της επιτροπής ήταν μεγάλη αναφορικά με την παρουσία της κ. Καϊλή και, μάλιστα, επισημαίνουν πως η ίδια καθόταν στα πίσω έδρανα προκειμένου να μη γίνει αντιληπτή.

Στο τέλος της διαδικασίας υπήρχε μία παραπάνω ψήφος. Όταν αντιλήφθηκαν ότι ήταν της Εύας Καϊλή, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές προκειμένου να μην εκτεθούν δημοσίως δήλωσαν πως η Ελληνίδα ευρωβουλευτής αντικατέστησε τη Γερμανίδα ευρωβουλευτή Μπριγκίτ Σίπελ, η οποία τελικά απέσυρε τη δική της ψήφο.

Ο πρώτος δημοσιογράφος που είχε αναφερθεί στην ύποπτη στάση της Εύας Καϊλή σε ό, τι είχε να κάνει με το Κατάρ ήταν ο Τζακ Πάροκ. Ο Βρετανός δημοσιογράφος με ανάρτησή του στο Twitter στις 10 Δεκεμβρίου είχε αναφέρει ότι: «Έχω επιβεβαιώσει από διαφορετικούς ανθρώπους ότι η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, βρέθηκε στον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στο Κατάρ και το Εκουαδόρ, στις 20 Νοεμβρίου. Τώρα ελέγχεται για ένα σκάνδαλο διαφθοράς που συνδέεται με τη χώρα του Κόλπου».

NEW: I have it confirmed by multiple people that European Parliament Vice-President Eva Kaili attended the opening match of the World Cup between #Qatar and Ecuador on Sunday 20th November.

She’s now under investigation in a corruption scandal linked to the gulf state.

— Jack Parrock (@jackeparrock) December 10, 2022