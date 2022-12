Είναι νέοι, χαρισματικοί, έχουν ταλέντο και διαπρέπουν στον χώρο τους…

Το Forbes μόλις ανακοίνωσε την λίστα με 3o νέους κάτω των 30 (30 under 30 2023) που έχουν καταφέρει να αλλάξουν κάτι στον κόσμο και σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο ζωγράφος Νικόλας Κονταξής.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αμερική αλλά ο πατέρας του, Ευθύμης, κατάγεται από την Ελλάδα.

Το Forbes αναφέρει για τον Νικόλα Κονταξή: «Γεννημένος με νευροδιαταραχές και με όγκο στον εγκέφαλο που είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες επιληπτικές κρίσεις, ο Κονταξής επικοινωνεί σε μεγάλο βαθμό μέσω της ζωγραφικής. Τα μεγάλης κλίμακας, αφηρημένα έργα του έχουν οδηγήσει σε sold-out εκθέσεις από το Λος Άντζελες μέχρι το Λονδίνο και βρίσκονται στις συλλογές της Αντέλ, του Ρότζερ Φέντερερ και της Adidas».

Ο Νικόλας Κονταξής διαγνώστηκε με μία σπάνια μορφή όγκου στον εγκέφαλο όταν ήταν μόλις 15 μηνών. Άρχισε να τρέμει υπερβολικά και χωρίς λόγο ενώ τον είχε αγκαλιά η μητέρα του. Το περιστατικό αυτό οδήγησε τους γονείς του να τον πάνε στο νοσοκομείο. Ο όγκος που διαπιστώθηκε ότι είχε όγκο στον εγκέφαλο του προκαλούσε τις κρίσεις.

Καθώς ωρίμαζε, οι κρίσεις αυτές έγιναν συχνότερες και σταδιακά έχασε την δυνατότητα της ομιλίας του.

Η ζωγραφική για τον 26χρονο αποτελεί τον τρόπο επικοινωνίας του. Σε αυτήν έχει βρει καταφύγιο.

California-based abstract artist Nicholas Kontaxis recently brought his solo exhibit “Come Here” to Atlanta. Follow him to check out more of his amazing work.

