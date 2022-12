Ένας διαδηλωτής και ένας αστυνομικός σκοτώθηκαν σήμερα στη νότια Συρία, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσής τους, σύμφωνα με ΜΚΟ.

Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της πόλης Σουέιντα, προτού εξαγριωμένοι διαδηλωτές εισβάλουν στο κτίριο του κυβερνείου, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για την προστασία του, άνοιξαν πυρ για να τους διαλύσουν, πρόσθεσε η ΜΚΟ, που εδρεύει στη Βρετανία και διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο πηγών στη Συρία.

«Τουλάχιστον ένας διαδηλωτής και ένας αστυνομικός σκοτώθηκαν», δήλωσε ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ράμι Άμπντελ Ραχμάν.

Protests in Syria’s Druze-majority Sweida province turn violent leading to deaths of a protester and a police officer, and wounding seven others – AP

