Τηλεφωνική επικοινωνία με τον βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον οποίο συζήτησε μεταξύ άλλων την αμυντική βιομηχανία και το Κυπριακό.

Σύμφωνα με τη δήλωση της τουρκικής προεδρίας, συζητήθηκαν βήματα για τη βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας – Ηνωμένου Βασιλείου, ιδιαίτερα στον τομέα του εμπορίου και της αμυντικής βιομηχανίας.

Κατά τη συνομιλία, ο Ερντογάν εξέφρασε την πεποίθησή του η κοινή λογική και η στρατηγική προοπτική να συνεχίσουν να κυριαρχούν στις σχέσεις των δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Συζητήθηκαν, επίσης, περιφερειακά ζητήματα και ο τούρκος πρόεδρος επισήμανε τη σημασία της λήψης νέων και συγκεκριμένων βημάτων για τη λύση του Κυπριακού.

