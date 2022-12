H Κάρεϊ Μάλιγκαν, δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ και η Ζόι Καζάν πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία που σκηνοθετεί η βραβευμένη με ΕΜΜΥ, Μαρία Σρέιντερ. Την παραγωγή υπογράφουν οι Ντέντε Γκάρντνερ και Τζέρεμι Κλάινερ (βραβευμένοι με Όσκαρ για τα «12 Χρόνια Σκλάβος», «Moonlight», «Minari», «Selma» και «The Big Short») η Μέγκαν Έλισον (παραγωγός των «Zero Dark Thirty» και «American Hustle») και ο Μπραντ Πιτ.

Η ταινία, που βγήκε στους κινηματογράφους την 1η Δεκέμβρη βασίζεται στο bestseller των New York Times, με τίτλο «She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement».

Η ιστορία της ταινίας

Δύο γυναίκες δημοσιογράφοι των New York Times, η Jodi Kantor και η Megan Twohey, ξεκινούν ένα δύσκολο ρεπορτάζ για τη σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση γυναικών βγάζοντας στο φως πληθώρα καταγγελιών εναντίον του μεγάλου παραγωγού του Χόλυγουντ, Harvey Weinstein. Έναν από τους πιο ισχυρούς παράγοντες της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Κάτοχος 6 Όσκαρ και παραγωγός ταινιών όπως το «Sex, Lies and Videotapes», «Pulp Fiction» και «Good Will Hunting», είχε τεράστια επιρροή, με την οποία μπορούσε εύκολα να δημιουργήσει ή να καταστρέψει καριέρες, και χρησιμοποιούσε αυτή την επιρροή για να παρενοχλεί και να εξαναγκάζει γυναίκες σε σεξουαλικές επαφές.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Μαρία Σρέιντερ

Σενάριο: Ρεμπέκα Λίνκιεβιτζ

Ηθοποιοί: Κάρεϊ Μάλιγκαν, Ζόι Καζάν, Patricia Clarkson, Αντρέ Μπράουερ, Άντζελα Γιο, Τζένιφερ Ελ, Μάρεν Χίρι, Σον Κάλλεν

Διάρκεια ταινίας: 135 λεπτά

Έτος παραγωγής: 2022

Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ