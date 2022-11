Το θέαμα των άγριων ζώων που κατασπάρασσαν άτυχους δούλους στην αρένα φαίνεται πως δεν έκοβε την όρεξη στους δεκάδες χιλιάδες θεατές των αγώνων στο Κολοσσαίο.

Κομμάτια από σύκα και κουκούτσια από ελιές, κεράσια, ροδάκινα, σταφύλια και καρύδια είναι μερικά από τα ευρήματα ανασκαφής στους υπονόμους του αρχαίου αμφιθεάτρου, του δημοφιλέστερου αξιοθέατου της αρχαίας αλλά και της σημερινής Ρώμης.

Τουλάχιστον το μενού ήταν πιο υγιεινό από τα χοτ ντογκ και τις μπίρες που συνηθίζονται στα σημερινά γήπεδα.

Τα υπολείμματα των σνακ της εποχής ανοίγουν ένα παράθυρο «στην εμπειρία και τις συνήθειες όσων έρχονταν για τους πολυήμερους αγώνες» δήλωσε σύμφωνα με το BBC η Αλφονσίνα Ρούσο, διευθύντρια του Αρχαιολογικού Πάρκου Κολοσσαίου.

A selection of fruit seeds, stones, & pits recovered from the drainage system of the Colosseum in #Rome, remains of the snacks eaten by #Roman spectators watching the games in the arena up to 1900 years ago #RomanArchaeology pic.twitter.com/qrSSRQUIYB

— Dr Jo Ball (@DrJEBall) July 2, 2022