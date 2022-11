Μία περίεργη κόντρα έχει ξεσπάσει στο Διαδίκτυο μεταξύ του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ με τον δημοφιλή δημιουργού κόμικ Μίλο Μανάρα.

Αιτία, όπως φαίνεται η χρήση ενός από τα σκίτσα που είχε δημιουργήσει ο καλλιτέχνης από τον ιδιοκτήτη του Twitter, ο οποίος θέλησε να το χρησιμοποιήσει χωρίς να πάρει τη σχετική άδεια.

Ο Έλον Μασκ «πείραξε» το σκίτσο του Μανάρα, που έδειχνε μια γυναίκα με γυμνά οπίσθια και έναν μοναχό. Ο ιδιοκτήτης του Twitter είχε βάλει το σήμα του κοινωνικού δικτύου στα απόκρυφα της γυναίκας, ενώ είχε «δώσει» το ρόλο του μοναχού στον Ντόναλντ Τραμπ.

And lead us not into temptation … pic.twitter.com/8qNOXzwXS9

— Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2022