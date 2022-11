Ο βασιλιάς Κάρολος γίνεται σήμερα 74 ετών και αυτά είναι τα πρώτα γενέθλια που γιορτάζει ως μονάρχης της Βρετανίας αλλά και χωρίς την πολυαγαπημένη του μητέρα την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ.

Σύμφωνα με το BBC, ο Κάρολος φορά το στέμμα για μικρό χρονικό διάστημα και είναι πολύ νωρίς στη βασιλεία του για να έχει γίνει οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετικά με το εάν ο βασιλιάς θα ακολουθήσει τη βασιλική παράδοση να έχει ξεχωριστά επίσημα γενέθλια το καλοκαίρι.

Δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο αναφέρουν ότι ο βασιλιάς Κάρολος θα γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια ως μονάρχης ιδιωτικά, σε οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

Ωστόσο, η μπάντα του Ιππικού Βασιλικού Οίκου θα ερμηνεύσει το «Happy Birthday» κατά τη διάρκεια της τελετής αλλαγής φρουράς στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Για πρώτη φορά θα πέσουν κανονιοβολισμοί σε όλη την πρωτεύουσα και θα ακολουθήσει χαιρετισμός από 41 όπλα του πυροβολικού «the King’s Troop Royal Horse Artillery» στο Γκριν Παρκ του Λονδίνου. Αμέσως μετά η «Μπάντα της Σκωτσέζικης Φρουράς» θα παίξει το Happy Birthday στο πάρκο.

King Charles celebrates his 74th birthday, his first as monarch https://t.co/VT2wnKEeWh

— BBC News (UK) (@BBCNews) November 14, 2022