Αίσιο τέλος είχε, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, η μεγάλη κινητοποίηση στην οποία βρέθηκαν από το απόγευμα της Πέμπτης οι ελληνικές αρχές στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς δεν εντοπίστηκε τελικά στην πτήση ΕΚ209 της Emirates κάποιο ύποπτο άτομο που να σχετίζεται με τρομοκρατία.

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο σύνολο των επιβατών, καθώς και στα αεροσκάφη από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να εντοπιστεί το άτομο το οποίο αφορούσε η πληροφορία ή οτιδήποτε άλλο ύποπτο.

Η πτήση ΕΚ209 προσγειώθηκε λίγο πριν από τις 22:00 στην Αθήνα, οπότε και ελέγχθηκαν εξονυχιστικά όλοι οι επιβάτες.

Σε βίντεο που ανέβηκαν στο twitter μέσα από το εσωτερικό του αεροσκάφους διακρίνονται επιβάτες της πτήσης να αποβιβάζονται, αλλά ο «ύποπτος» να παραμένει στη θέση του, καθώς του έχει απαγορευτεί η έξοδος από το αεροπλάνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος συνόδευσαν στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από δύο μαχητικά F-16 της 340 Μοίρας καθώς δόθηκε εντολή για επιχείρηση «Renegade».

Νωρίτερα, οι Αρχές του αεροδρομίου είχαν καθηλώσει την πρώτη πτήση της Emirates, την ΕΚ210 με προορισμό το Ντουμπάι πριν καν απογειωθεί.

Όλα ξεκίνησαν όταν η CIA ενημέρωσε πως υπάρχει ένας ύποπτος άνδρας (Αραβικής καταγωγής) βρίσκεται σε πτήση της Emirates. Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση. Η πρώτη πτήση πήρε εντολή να επιστρέψει στην Αθήνα, ενώ η δεύτερη με προορισμό το Ντουμπάι καθηλώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» λίγο πριν την προγραμματισμένη αναχώρησή της.

Οι επιβάτες της κλήθηκαν να αποβιβαστούν μαζί με τις αποσκευές τους. Πέρασαν από αυστηρό έλεγχο πριν δοθεί άδεια για αναχώρηση που έγινε αργότερα το βράδυ της Πέμπτης. Ωστόσο, κάποιοι από τους επιβάτες αποφάσισαν να μην ταξιδέψουν, έχοντας φοβηθεί με όλα αυτά που είχαν βιώσει.

Η δεύτερη πτήση ήταν η ΕΚ209 η οποία αναχώρησε στις 17:32 από την Αθήνα με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Είχε 228 επιβάτες (και ένα βρέφος) και 18 άτομα πλήρωμα. Η πληροφορία από τη CIA, που αξιολογήθηκε ως σοβαρή από την ΕΥΠ, ήταν ότι στο αεροσκάφος επέβαινε ύποπτο άτομο αραβικής καταγωγής.

Ο πιλότος ειδοποιήθηκε να προσγειωθεί άμεσα. Ωστόσο, ούτε η Γαλλία, ούτε η Ιταλία δέχτηκαν να προσγειωθεί σε κάποιο από τα αεροδρόμιά τους το αεροπλάνο και έτσι αυτό επέστρεψε στην Αθήνα, τόπο εκκίνησης του δρομολογίου.

Μάλιστα, το αεροπλάνο άλλαξε διαδρομή και πήγαινε μόνον πάνω από τη θάλασσα, αποφεύγοντας να πετάξει πάνω από τη στεριά, ενώ συνοδευόταν από δύο F16 της Πολεμικής μας Αεροπορίας, που απογειώθηκαν (με εντολή του ΝΑΤΟ) στις 21:09 από τη βάση της Σούδας. Το Boeing 777 προσγειώθηκε στην Αθήνα στις 21:56.

#EK209, Athens-Newark, is returning to Athens. We’ve not yet received any information from @emirates on the nature of the return, but the flight is now scheduled to continue to Newark tomorrow afternoon. https://t.co/ZsNMyvLZWJ pic.twitter.com/JyGQbHNplW

— Flightradar24 (@flightradar24) November 10, 2022