Σάλος έχει ξεσπάσει μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του διευθυντή του ρωσικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου Russia Today, ο οποίος δεν δίστασε να υποστηρίξει ότι τα παιδιά της Ουκρανίας «πρέπει να πνιγούν ή να καούν».

Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι αρχές του ρωσικού καναλιού Russia Today (RT) έθεσαν σε διαθεσιμότητα τον 47χρονο Anton Krasovsky με τους συναδέλφους του να τον επικρίνουν δριμύτατα. H αρχισυντάκτρια του ρωσικού δικτύου «RT», ανακοίνωσε τη διακοπή συνεργασίας του καναλιού μαζί του.

«Προς το παρόν, διακόπτουμε τη συνεργασία μας, καθώς ούτε εγώ ούτε η υπόλοιπη ομάδα του ρωσικού δικτύου RT έχουμε την πολυτέλεια να σκεφτούμε ότι κάποιος από εμάς είναι ικανός να μοιραστεί κάτι τέτοιο. Έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να πω».

Με τον διευθυντή του δικτύου RT να κάνει ευθέως λόγο για γενοκτονία των Ουκρανών, οι ιθύνοντες του καναλιού έσπευσαν να καταδικάσουν τα άκρως ανησυχητικά σχόλιά του, επισημαίνει το βρετανικό δημοσίευμα. Για τους πολιτικούς σχολιαστές, το γεγονός ότι ο 47χρονος διευθυντής τέθηκε σε διαθεσιμότητα, είναι μία κίνηση που έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση καθώς η ρητορική της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας κλιμακώνεται και γίνεται όλο και πιο βίαιη, και μάλιστα μέσω του ίδιου του καναλιού που πρόσκειται στο Κρεμλίνο.

Ο Anton Krasovsky , ο οποίος είναι υψηλόβαθμο στέλεχος του ρωσικού δικτύου RT, προέβη σε αυτά τα σχόλια κατά τη διάρκειας συνέντευξης με τον Ρώσο συγγραφέα βιβλίων επιστημονικής φαντασίας Σεργκέι Λουκιασένκο, ο οποίος δεν διστάζει να εκφράσει όπου βρεθεί κι όπου σταθεί τις εχθρικές του διαθέσεις απέναντι στους Ουκρανούς.

Στη συνέντευξή του ο Krasovsky τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι, «θα σκότωνε τα παιδιά της Ουκρανίας» ως απάντηση στα όσα του είπε ο Ρώσος συγγραφέας όταν επισκέφτηκε για πρώτη φορά την χώρα τη δεκαετία του 1980. Τότε τα παιδιά του είπαν ότι θα ζούσαν καλύτερα αν δεν είχε καταλάβει τη χώρα τους η Ρωσία». «Θα έπρεπε να είχαν πνιγεί στο ποτάμι, εκεί που κολυμπάνε τα παπάκια. Απλώς πνίξτε αυτά τα παιδιά, πνίξτε τα στο Tysyna (ποτάμι στα ρωσικά ). Τα πετάς στο ποτάμι που έχει ισχυρό ρεύμα», δήλωσε ο Anton Krasovsky χωρίς κανένα δισταγμό ο οποίος την ώρα που μιλούσε σήκωνε τη γροθιά του για να μιμηθεί πώς θα έπνιγε τα παιδιά.

«Δεν είναι αυτή η μέθοδός σας, εσείς οι συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας είστε έξυπνοι άνθρωποι, αλλά αυτή είναι η μέθοδός μας», λέει στον Λουκιασένκο χαμογελώντας.

Αλλά ο Anton Krasovsky δεν σταμάτησε εκεί. Υποστήριξε, επίσης, ότι όλοι οι Ουκρανοί πρέπει να εξοντωθούν και ότι θα τους έκαιγε ζωντανούς στα σπίτια τους και θα τους πυροβολούσε. Συνεχίζοντας «on air» τις βίαιες απειλές του, πρόσθεσε επίσης ότι «στην ουσία η Ουκρανία δεν θα έπρεπε να υπάρχει στον παγκόσμιο χάρτη».

Σε ένα σύντομο απόσπασμα της συνέντευξης, που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Anton Krasovsky απεικονίζεται να γελάει σχολιάζοντας επίσης τις αναφορές ότι Ρώσοι στρατιώτες είχαν βιάσει ηλικιωμένες Ουκρανές κατά τη διάρκεια της εισβολής.

Η αρχισυντάκτρια του καναλιού, Margarita Simonovna Simonyan, χαρακτήρισε τη δήλωσή του ως «άγρια ​​και αηδιαστική».«Ίσως ο Αντόν θα πρέπει να λογοδοτήσει για την παραφροσύνη των λεγομένων του». Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ο Krasovsky πιστεύει ειλικρινά ότι τα παιδιά έπρεπε να πνιγούν», τόνισε η Ρωσίδα αρχισυντάκτρια.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, ζήτησε από την διεθνή κοινότητα να ρίξει «μαύρο» στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο RT. «Οι κυβερνήσεις που δεν έχουν ακόμη απαγορεύσει το «RT», θα πρέπει να παρακολουθήσουν αυτό το απόσπασμα της συνέντευξης »,τόνισε στο λογαριασμό του στο Twitter.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022