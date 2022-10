Χθες ο Υπουργών Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση βιασμού της 12χρονης στα Σεπόλια, αλλά και τη συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με τις ποινές στους συγκεκριμένους παραβάτες, είπε ότι βλέπει θετικά τον χημικό ευνουχισμό των παιδεραστών, ως προϋπόθεση για την υπό όρους απόλυσή τους, αφού έχουν δηλαδή εκτίσει ένα μέρος της ποινής τους.

Σήμερα ο ίδιος επανήλθε στο θέμα διευκρινίζοντας πως όλα αυτά είναι δικές του σκέψεις και πως ο χημικός ευνουχισμός θα πρέπει να γίνεται με τη συναίνεση του κατηγορουμένου.

Ωστόσο ο χημικός (ή φαρμακευτικός) ευνουχισμός δεν είναι καινούργιος. Πολιτείες των ΗΠΑ αλλά και κράτη στην Ευρώπη τον έχουν εφαρμόσει πολλές φορές στο παρελθόν.

Βέβαια ως ιδέα παρουσιάστηκε από τον Charles Huggins το 1941, ο οποίος έπειτα από πολλά χρόνια έλαβε το βραβείο Νόμπελ για την εργασία του και έχει απόλυτη ένδειξη στην αντιμετώπιση της μεταστατικής νόσου. Τα τελευταία χρόνια οι γιατροί χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο για τη θεραπεία καρκίνων που σχετίζονται με ορμόνες, όπως ο καρκίνος του προστάτη. Η μείωση των ανδρογόνων μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της ανάπτυξης και της μετάστασης του καρκίνου.

Επιπλέον, πρόκειται για μια μέθοδο που έχει αποδειχτεί ότι μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να επιβραδύνει την εξέλιξη του αρσενικού καρκίνου του μαστού.

Όσον αφορά την εφαρμογή του σε παιδοβιαστές, η Καλιφόρνια υιοθέτησε ένα παρόμοιο μέτρο το 1996 και ακολούθησαν πολλές ακόμη Πολιτείες της Αμερικής, όπως η Φλόριντα, η Τζόρτζια και η Λουιζιάνα. Κάποιες, όπως το Τέξας, προτείνουν στους κρατούμενους ακόμη και τον χειρουργικό ευνουχισμό, δηλαδή την αφαίρεση των όρχεων. Και στη Ρωσία υπάρχει ποινή χημικού ευνουχισμού για βιαστές κοριτσιών κάτω των 14 ετών.

Στην Ευρώπη, χώρες όπως το Βέλγιο, η Πολωνία και η Τσεχία, η Εσθονία και η Ουκρανία έχουν θεσμοθετήσει την εφαρμογή του χημικού ευνουχισμού. Στη Γερμανία, η πρακτική του χημικού ευνουχισμού ακολουθείται σε εθελοντική βάση, με αντάλλαγμα την μείωση των ποινών των καταδικασθέντων και τη βελτίωση των συνθηκών κράτησής τους.

Στην Αγγλία το 2012 εκατό βρετανοί παιδόφιλοι σε φυλακή του Νότιγχαμ, συναίνεσαν ώστε να υποβληθούν σε χημικό ευνουχισμό στο πλαίσιο προγράμματος για τη μείωση των πιθανοτήτων διάπραξης νέων σεξουαλικών εγκλημάτων.

Σημειώνεται πως η Νότια Κορέα ήταν από τις πρώτες χώρες που θέσπισαν νόμο που επιτρέπει τη χρήση του χημικού ευνουχισμού σε ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για παιδεραστία.

Τι είναι ο χημικός ευνουχισμός

Πρόκειται για τη μείωση των επιπέδων των ανδρικών ορμονών ή των ανδρογόνων. Η μείωση της λίμπιντο θεωρείται πως μπορεί να μειώσει και τη σεξουαλική δραστηριότητα.

Ο χημικός ευνουχισμός πραγματοποιείται με τη χρήση φαρμάκων για τη μείωση της παραγωγής των ανδρικών ορμονών στους όρχεις, δηλαδή με ενέσεις αντι-ανδρογόνων ή με χάπια που προκαλούν το ίδιο αποτέλεσμα. Η τεστοστερόνη μειώνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, παρόμοια με αυτά του χειρουργικού ευνουχισμού.Με τη διαδικασία μειώνεται η σεξουαλική ικανότητα, ενώ παρατηρείται επίσης συρρίκνωση των όρχεων και του πέους.

Πρόκειται για φάρμακα που χρησιμοποιούνται και για θεραπεία παθολογικών καταστάσεων και κυρίως του καρκίνου του προστάτη, μειώνοντας τα επίπεδα της τεστοστερόνης που «θρέφει” τα καρκινικά κύτταρα.

Ο χημικός ευνουχισμός εντούτοις δεν διαρκεί για πάντα αλλά για όσο διάστημα διαρκεί η λήψη φαρμάκων. Μόλις ο λήπτης σταματήσει να παίρνει το φάρμακο, τα επίπεδα των ορμονών επανέρχονται στο φυσιολογικό.

Τι λένε οι επικριτές της ποινής

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (European Committee for the Prevention of Torture ή ECPT) σε έκθεσή της είχε χαρακτηρίσει το χημικό ευνουχισμό υποτιμητικό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως μέσο σωφρονισμού των εγκληματιών σεξουαλικών παραπτωμάτων, κάνοντας λόγο για «ανυπολόγιστες και μη-αναστρέψιμες συνέπειες στη φυσιολογία του ατόμου που υφίσταται τη διαδικασία αυτή».