Τις πληγές τους μετρούν οι Ουκρανοί στο Κίεβο, λίγες ώρες μετά το ρωσικό σφυροκόπημα.

Ρωσικοί βομβαρδισμοί έπληξαν σήμερα το πρωί κρίσιμες υποδομές σε τρεις περιφέρειες της Ουκρανίας, ανάμεσά τους και η πρωτεύουσα Κίεβο, με αποτέλεσμα «εκατοντάδες περιοχές» να έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιγκάλ.

«Σήμερα το πρωί Ρώσοι τρομοκράτες επιτέθηκαν εκ νέου εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας σε τρεις περιφέρειες», κατήγγειλε, κάνοντας λόγο για «πέντε πλήγματα με drones» εναντίον του Κιέβου και «επιθέσεις με πυραύλους» στις επαρχίες Ντνιπροπετρόφσκ και Σούμι.

«Εκατοντάδες περιοχές έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», πρόσθεσε ο Σμιγκάλ.

«Όλες οι υπηρεσίες εργάζονται αυτή τη στιγμή (…) για την αποκατάσταση της παροχής της ηλεκτροδότησης», διαβεβαίωσε, ζητώντας από τους Ουκρανούς σε αυτές τις τρεις περιφέρειες «να κάνουν οικονομία στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, κυρίως τις ώρες αιχμής».

BREAKING: Two explosions in center of #Kyiv.

Likely drones. Third drone was shot down. Residents heading to bunkers #UkraineWar pic.twitter.com/mkMudardV0

— Black Diamond (@_MajorNews) October 17, 2022