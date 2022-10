Εκρήξεις συγκλόνισαν σήμερα νωρίς το πρωί την κεντρική συνοικία Σεβτσενκίβσκι του Κιέβου, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω της πλατφόρμας Telegram, καλώντας τους πολίτες να σπεύσουν στα καταφύγια. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, έχουν χτυπηθεί πολυκατοικίες και σωστικά συνεργεία έχουν ήδη σπεύσει επιτόπου.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών της ουκρανικής προεδρίας, ο Αντρίι Γέρμακ, έκανε λόγο από την πλευρά του μέσω της ίδιας πλατφόρμας για επιθέσεις με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα-καμικάζι. «Οι Ρώσοι νομίζουν πως αυτό θα τους βοηθήσει», κάγχασε ο κ. Γέρμακ.

