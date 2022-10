Την πρόσληψη του Ιταλού γνώστη της Premier League Φιλίπο Ζιράλντι για τη θέση του αθλητικού διευθυντή ανακοίνωσε η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Ζιράλντι είναι πασίγνωστος για τις πολύ πετυχημένες μεταγραφές του αφού ήταν ο άνθρωπος που στα 8 χρόνια που εργάστηκε στην Γουότφορντ της έφερε παίκτες που κάνουν την διαφορά στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη όπως τους Ριτσάρλισον, Ντουκουρέ, Καπού, Ζοάο Πέδρο.

Διαβάστε επίσης: Μίτσελ: «Δεν υπάρχει γυρισμός, πρέπει να νικήσουμε»

Ταυτόχρονα έχει γνώση πολλών αγορών της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής ώστε να βοηθήσει την Φόρεστ να ανέβει αγωνιστικά με μεταγραφές παικτών αναγνωρισμένης αξίας.

Τέλος παλαιότερα είχε εργαστεί και στην χώρα του με τις Πράτο και Μπρέσια.

We are delighted to announce the appointment of Filippo Giraldi as Sporting Director 🤝

— Nottingham Forest FC (@NFFC) October 5, 2022