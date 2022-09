Τουλάχιστον επτά άνθρωποι βρήκαν το θάνατο στη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την νύχτα την κεντρική Ιταλία, πλημμυρίζοντας δρόμους και κατοικίες, ανακοινώθηκε από την υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

«Έχουμε έναν προσωρινό απολογισμό με επτά νεκρούς, σύμφωνα με την τοπική νομαρχία. Το έβδομο πτώμα μόλις βρέθηκε», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπός του Φαμπρίτσιο Κούρτσο, επικεφαλής της ιταλικής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, επιβεβαιώνοντας πληροφορία των ιταλικών μέσων ενημέρωσης.

Επίσης έχουν δηλωθεί τρεις αγνοούμενοι. Ανάμεσά τους είναι μια νεαρή μητέρα και το παιδί της, των οποίων το αυτοκίνητο φαίνεται να παρασύρθηκε από το νερό στη Μπάρμπαρα, της επαρχίας Ανκόνα. Φέρεται πως εγκατέλειψε το αυτοκίνητο αγκαλιά με το παιδί και από τότε αγνοούνται.

Τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ενδεικτικά της καταστροφής που προκάλεσαν οι σφοδρές καταιγίδες.

Several people are missing and dozens of vehicles have been swept away as catastrophic floods hit Italy’s Marche region https://t.co/D2jq79b7w0

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 16, 2022