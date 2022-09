Έχουμε διανύσει περισσότερο από τα μισά της χρονιάς, και μία ομάδα αξιόλογων ανθρώπων έχουν αποφασίσει να ζήσουν δημόσια την αλήθεια τους. Ιδού κάποιες διασημότητες που αποκάλυψαν ότι ανήκουν στην LGBTQ+ κοινότητα.

Ava Phillippe

Η κόρη των ηθοποιών Reese Witherspoon και Ryan Phillippe, Ava Phillippe, μίλησε για τη σεξουαλικότητά της τον Ιανουάριο σε ερωτήσεις και απαντήσεις στο λογαριασμό της στο Instagram. Παρόλο που δεν έβαλε συγκεκριμένη ταμπέλα στον εαυτό της, είπε ότι την ελκύουν οι άνθρωποι ανεξαρτήτως φύλου, όταν ρωτήθηκε αν της αρέσουν τα αγόρια ή τα κορίτσια. «Με ελκύουν… οι άνθρωποι» έγραψε η Philippe. «Το φύλο μπορεί να είναι οτιδήποτε».

Maria Thattil

Μοντέλο, δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, αρθρογράφος και πρώην Μις Υφήλιος Αυστραλίας, η Maria αποκάλυψε ότι είναι αμφιφυλόφιλη σε ένα επεισόδιο του Ιανουαρίου της αυστραλιανής ριάλιτι σειράς «I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!». «Μεγαλώνοντας πάντα σκεφτόμουν ότι ίσως να ήμουν λίγο διεμφυλική. Και έβγαινα πάντα μόνο με στρέιτ ανθρώπους, αλλά μεγαλώνοντας είχα ερωτευτεί κορίτσια με τα οποία πήγαινα μαζί στο σχολείο», είπε τότε σε έναν από τους συμπαίκτες της. «Πριν έρθω εδώ [στην εκπομπή], ήμουν έξω σε ένα πάρτι και γνώρισα ένα κορίτσι και καταλήξαμε να τα φτιάξουμε. Απλά το ένιωσα φυσικό».

Peach PRC

Η μουσικός και δημοφιλής δημιουργός περιεχομένου στο TikTok αποκάλυψε ότι είναι λεσβία τον Ιανουάριο σε ένα βίντεο όπου προλόγιζε το τραγούδι της «God Is a Freak». «Αφού αυτό το τραγούδι έχει κάνει θραύση, υποθέτω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να σας το πω σε όλους. Είμαι λεσβία», έγραψε τότε.

Sawyer Fredericks

Ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός και απόφοιτος του The Voice (ο οποίος κέρδισε τον όγδοο κύκλο του ριάλιτι διαγωνισμού τραγουδιού του NBC το 2015, ενώ διαγωνιζόταν για την ομάδα του Pharrell) μίλησε για τη σεξουαλικότητά του σε μια ανάρτηση στο Instagram τον Φεβρουάριο, όπου αποκάλυψε ότι είναι αμφιφυλόφιλος. «Δεδομένου ότι δεν το έχω πει δημόσια σε μια ανάρτηση, ήθελα να πω ότι είμαι αμφιφυλόφιλος», έγραψε τότε ο Fredericks. «Όταν ήμουν νεότερος νόμιζα ότι ήμουν στρέιτ, επειδή με έλκυαν περισσότερο οι γυναίκες, και δεν ήξερα ότι υπήρχαν κι άλλες επιλογές εκτός από τους γκέι και τους στρέιτ. Οπότε υπέθεσα ότι ήμουν στρέιτ. Είμαι προνομιούχος και δεν έχω δεχτεί ποτέ διακρίσεις για τη σεξουαλικότητά μου ούτε έχω ντραπεί γι’ αυτήν. Λυπάμαι ειλικρινά για όποιον από εσάς έχει υποστεί και ελπίζω να βελτιωθεί. Πιθανότατα θα χάσω μερικούς θαυμαστές για αυτή την ανάρτηση, αλλά αυτό δεν με πειράζει».

Kat Dubrow

Η 15χρονη κόρη της πρωταγωνίστριας του Real Housewives of Orange County, Heather Dubrow, και του διάσημου πλαστικού χειρουργού και οικοδεσπότη του Botched, Terry Dubrow, μίλησε δημόσια τον Φεβρουάριο στο περιοδικό People για το πώς ήταν να αποκαλύψει στην οικογένειά της ότι είναι λεσβία. «Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν να δημιουργήσω ένα περιβάλλον όπου όλοι θα αισθάνονταν ασφαλείς, άνετοι, ευτυχισμένοι», είπε η Heather στο People, αναδιηγούμενη την αστεία ιστορία για το πώς η Kat έκανε το outing στους Drubrow στο ομαδικό ομαδικό SMS chat της οικογένειάς τους. «Η Kat αποφάσισε να γράψει στο οικογενειακό ομαδικό μας μήνυμα: «Παρεμπιπτόντως, είμαι λεσβία». Δεν το είδα και θύμωσα επειδή τα σκυλιά έκαναν κακά στο σπίτι, οπότε απάντησα: “Ποιος άφησε τα σκυλιά να κάνουν κακά στο σπίτι;”»

«Μου έχει κάνει τρισεκατομμύρια ερωτήσεις που πραγματικά δείχνουν ότι νοιάζεται», πρόσθεσε η Kat για την αμέριστη υποστήριξη της μητέρας της. «Με έχει ρωτήσει για τις αντωνυμίες μου. Είναι πραγματικά εύκολο να της μιλήσω. Δεν χρειάζεται να μαζέψω κουράγιο αν έχω κάτι να της πω».

Bosco

Η drag performer με έδρα το Σιάτλ και διαγωνιζόμενη της 14ης σεζόν του RuPaul’s Drag Race αποκάλυψε δημοσίως ότι είναι τρανς σε μια ανάρτηση στο Twitter τον Φεβρουάριο, όπου αποκάλυψε ότι είχε ξεκινήσει ορμονοθεραπεία μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του Drag Race το καλοκαίρι του 2021. «Δεν μπορώ πραγματικά να σκεφτώ μια καλύτερη στιγμή για να σας το πω, οπότε ορίστε: Είμαι κι εγώ στρέιτ», έγραψε, αναφερόμενη στον αποκλεισμό του συναγωνιστή της στη 14η σεζόν (και πρώτου στρέιτ cis άνδρα performer της σειράς) Maddy Morphosis. «Είμαι πολύ κλειστό άτομο, αλλά θα ήταν ανόητο να μην μιλήσω γι’ αυτό, ενώ έχω αυτή την πλατφόρμα. Αφού τελείωσαν τα γυρίσματα αυτό το καλοκαίρι, άρχισα να επικεντρώνομαι στο να καταλάβω πώς θα ήταν η ιατρική μετάβαση για μένα. Ξεκίνησα την HRT αφού επέστρεψα από το Drag Race». «Τώρα βρίσκομαι σε ένα μέρος όπου περιβάλλομαι από αγάπη και υποστήριξη», συνέχισε.

Lil Wop

Ο ράπερ από το Σικάγο αποκάλυψε ότι είναι bisexual στους 300.000 και πλέον ακολούθους του σε μια ανάρτηση στο Instagram τον Φεβρουάριο, όπου εμφανίστηκε με κοτσίδια και ένα crop top. «Είμαι αμφιφυλόφιλος», έγραψε απλά στη λεζάντα της ανάρτησης. «Μου αρέσουν τα αγόρια και τα κορίτσια».

Jasmine Kennedie

Σε ένα συγκινητικό επεισόδιο του Untucked που προβλήθηκε τον Φεβρουάριο, η διαγωνιζόμενη Jasmine Kennedie του RuPaul’s Drag Race για τη 14η σεζόν, μίλησε για την ταυτότητα του φύλου της και το ταξίδι της προς την αυτοαποδοχή, καθώς και για το πώς βλέπει άλλες τρανς queens όπως η Kerri Colby βοήθησε να επιβεβαιώσει το πώς ένιωθε πάντα. «Πριν έρθω εδώ ήμουν έτοιμη να ξεκινήσω ορμόνες», είπε στους συμπαίκτες της. «Και ερχόμενη εδώ ήμουν φοβισμένη και δεν ήθελα να περάσω αυτή τη διαδικασία. Αλλά βλέποντας την Kerri και βλέποντας πόσο σίγουρη είναι για αυτό που είναι, απλά επιβεβαίωσε ακόμα περισσότερο αυτό που αισθανόμουν όλη μου τη ζωή. Σίγουρα νιώθω ότι είμαι τρανς. Φοβόμουν τόσο πολύ να το πω. Το απέφευγα για τόσο καιρό γιατί δεν ήθελα να πληγώσω τον πατέρα μου, αλλά δεν μπορώ να λέω πια ψέματα γι’ αυτό».

Jessica Phillips

Σε συνέντευξή της τον Φεβρουάριο στο περιοδικό People, η σταρ του Μπρόντγουεϊ Τζέσικα Φίλιπς, η οποία είναι περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της μητέρας του Έβαν, Χάιντι, αποκάλυψε πώς η πανδημία της έδωσε χρόνο για να σκεφτεί την ταυτότητά της και πώς μετά το διαζύγιο από τον σύζυγό της πέρυσι οδήγησε στη συνειδητοποίηση ότι εκείνη και η φίλη της δημοσιογράφος Τσέλσι Νάχμαν είναι, στην πραγματικότητα, κάτι περισσότερο από καλές φίλες.

«Εκείνη η περίοδος ήταν πραγματικά μια όμορφη εμπειρία για μένα και επίσης πολύ επώδυνη και τρομακτική και λυπηρή, επειδή, όπως ξέρετε, όταν ανοίγουμε τους εαυτούς μας στην αλλαγή και το καινούργιο, υπάρχει απώλεια που συνδέεται με αυτό, και υπήρξε μεγάλη απώλεια για μένα», δήλωσε η Phillips, η οποία πλέον αυτοπροσδιορίζεται ως queer. «Δεν το έχω καταλάβει. Δεν έχω τις απαντήσεις, αλλά σίγουρα αισθάνομαι καλύτερα γνωρίζοντας ότι ούτε οι περισσότεροι άλλοι άνθρωποι τις έχουν – ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, ότι είναι εντάξει, ότι το να παίρνεις ρίσκα είναι εντάξει και ότι το να αλλάζεις γνώμη είναι εντάξει».

Willow Pill

Η βασίλισσα της 14ης σεζόν του RuPaul’s Drag Race ανοίχτηκε περαιτέρω για την ταυτότητα φύλου της σε ένα tweet του Μαρτίου, αφού μίλησε γι’ αυτό αρχικά σε ένα επεισόδιο του Untucked. «Θέλω να αναφερθώ σε μερικά από τα πράγματα που είπα στο Untucked την περασμένη εβδομάδα, όταν μίλησα για την ταυτότητα φύλου μου», έγραψε η Pill για το επεισόδιο, όπου είπε ότι ήταν «αβέβαιη» για το φύλο της και ότι η σχέση είναι περίπλοκη λόγω του αντίκτυπου που έχει η πάθησή της στο σώμα της. «Μου πήρε πολύ καιρό να συμβιβαστώ με την τρανσέξουαλ ιδιότητά μου, επειδή τόσος πολύς χώρος έχει καταληφθεί από την ασθένειά μου. Η κατάστασή μου μου έχει προκαλέσει τόσο πολύ σωματικό και συναισθηματικό πόνο που το σώμα μου έγινε κάτι από το οποίο πάντα ήθελα να φύγω. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, άρχισα να εξερευνώ τα συναισθήματά μου σχετικά με την ασθένειά μου και ξεσκέπασα μετατραυματικό στρες και μίσος για τον εαυτό μου», συνέχισε.

John Cameron Mitchell

Ο θρυλικός ηθοποιός των ταινιών Hedwig and the Angry Inch και Joe vs. Carole δήλωσε ότι δεν είναι δυαδικός σε συνέντευξή του στο PRIDE τον Μάρτιο. «Τον τελευταίο καιρό έχω δεχτεί λίγη κριτική από κάποιους ανθρώπους που λένε ότι μόνο τρανς άνθρωποι μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο επειδή είναι ένας τρανς ρόλος», δήλωσε ο Mitchell για τον αγαπημένο του ρόλο της Hedwig. «Δεν είμαι τρανς, είμαι μη δυαδικός, αλλά αυτό είναι μια ολισθηρή πορεία, επειδή ο χαρακτήρας αναγκάζεται να κάνει μια εγχείρηση και δεν είναι πραγματικά τρανς».

Tevin Campbell

Ο υποψήφιος για Grammy τραγουδοποιός και αστέρας της R&B μίλησε για τη σεξουαλικότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Μάρτιο. Σε ένα tweet που έχει πλέον διαγραφεί, το οποίο κατέγραψε με screenshots η ιστοσελίδα με κουτσομπολιά και ειδήσεις για διασημότητες The Jasmine Brand και το οποίο δημοσιεύτηκε στο Instagram, ο 45χρονος κροίσος, ο οποίος είναι γνωστός για τα κλασικά τραγούδια του στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όπως το «Can We Talk» και το «I’m Ready», φέρεται να επιβεβαίωσε σε έναν θαυμαστή του ότι είναι ομοφυλόφιλος. «Η μαμά μου λέει συνέχεια ότι ο Luther Vandross, ο Teddy Pendergrass και ο Tevin Campbell ήταν γκέι», έγραφε το tweet του θαυμαστή, στο οποίο ο Campbell απλώς έκανε quote-tweet και είπε: «Ο Tevin είναι», συνοδευόμενο από τη σημαία του ουράνιου τόξου και τα emojis με τα γυαλιά ηλίου.

Anna Paul

Η Αυστραλή influencer και μοντέλο του OnlyFans αποκάλυψε ότι ανήκει στην LGBTQ+ οικογένεια σε μια ερώτηση και απάντηση στο Instagram τον Μάρτιο. Όταν ρωτήθηκε από έναν θαυμαστή της ποια ταμπέλα θα έβαζε στη σεξουαλικότητά της, προσφέροντας μια επιλογή μεταξύ «bi ή straight», η Paul δεν έβαλε ρητή ταμπέλα στον εαυτό της, λέγοντας ότι «θα έβγαινε με οποιοδήποτε φύλο… [αρκεί] να είναι ωραίοι».

Emeli Sandé

Η τραγουδίστρια του «Next To Me» αποκάλυψε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σχέση με μια άλλη γυναίκα σε συνέντευξή της στη Metro τον Μάρτιο, αν και δεν είναι ακόμα έτοιμη να χαρακτηρίσει τη σεξουαλικότητά της. «Γνωριστήκαμε μέσω της μουσικής», δήλωσε η Sandé. «Και σίγουρα νιώθω πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Αισθάνομαι υπέροχα». Συνέχισε: «Δεν είμαι σίγουρη για το πώς ταυτίζομαι, αλλά υποθέτω πως ναι. Απλά νιώθω ότι πρέπει να ερωτεύομαι όποιον ερωτεύομαι».

David Barta

Ο πρωταγωνιστής των ριάλιτι αποκάλυψε δημοσίως ότι είναι πανσεξουαλικός κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της πέμπτης σεζόν του MTV «Ex on the Beach» τον Απρίλιο. «Νομίζω ότι είμαι εδώ σίγουρα για να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου και να τον αποδεχτώ περισσότερο», δήλωσε ο Barta κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. «Ένα μεγάλο πράγμα που συνέβαινε για μένα, πίσω από κλειστές πόρτες, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο περίπου, ήταν η σεξουαλικότητά μου. Το να μιλάω με άντρες είναι ακόμα αρκετά καινούργιο για μένα. Ενδιαφέρομαι για τους άνδρες εδώ και χρόνια, απλά δεν ήμουν ειλικρινής με τον εαυτό μου».

Ozzy Lusth

Σε ένα tweet τον Απρίλιο, ο δημοφιλής παίκτης του Survivor και αστέρας του OnlyFans αποκάλυψε δημοσίως ότι είναι αμφιφυλόφιλος, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα στους συντηρητικούς, αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους και οπαδούς του. «Για τους Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους μου και για όποιον άλλον έχει σημασία, ναι, είμαι bisexual», έγραψε. «Διαπράττω εγκλήματα; Αν ναι, ελάτε να με πιάσετε. Ας ζήσουμε ΟΛΟΙ μας με αξιοπρέπεια. Αναρωτηθείτε αν υποστηρίζετε τους ανθρώπους ή το γαμημένο δόγμα που σας έχουν ταΐσει. #ozzyisbi.».

Rae Williams

Μία από τις πρωταγωνίστριες της σειράς ριάλιτι ραντεβού The Ultimatum του Netflix, η Williams αποκάλυψε δημοσίως ότι είναι αμφιφυλόφιλη τον Απρίλιο κατά τη διάρκεια του αφιερώματος επανένωσης της σειράς.»Έχω πάει με ένα άτομο… είναι καταπληκτική. Είχα μια πολύ καλή σχέση μαζί της, αλλά το κρατήσαμε χαλαρό και προσπαθώ να ανακαλύψω τον εαυτό μου και τη σεξουαλικότητά μου, γιατί ένιωθα πολύ άβολα με το να είμαι bi για πολύ καιρό», είπε στους οικοδεσπότες Nick και Vanessa Lachey. «Από τότε που τελειώσαμε με τον Zay [τον συμπρωταγωνιστή της στο The Ultimatum], είμαι μόνο με ένα κορίτσι και είναι κάπως υπέροχα, ειλικρινά».

Aunjanue Ellis

Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός του King Richard είχε εδώ και καιρό αποκαλύψει ότι είναι αμφιφυλόφιλη στους φίλους και τους συναδέλφους της, αλλά ήταν όταν πήγε στα βραβεία Essence Black Women in Hollywood Awards του 2022 που σχολίασε για πρώτη φορά δημόσια τη σεξουαλικότητά της. Το έκανε αυτό έχοντας πάνω στο Dolce & Gabanna σακάλι γραμμένη με στρας τη λέξη «Queer». Ωστόσο, παρά τη δήλωση αυτή, δεν πρόλαβαν πολλοί άνθρωποι να καταλάβουν το coming out της. «Σκεφτόμουν: «Γιατί δεν το πρόσεξαν περισσότεροι άνθρωποι αυτό;». Και σκέφτηκα: «Μάλλον νόμιζαν ότι έλεγε «Queen»»», δήλωσε στο Variety τον Ιούνιο. «Δεν ήταν ότι περίμενα κάποια σημαντική αντίδραση ή κάτι τέτοιο. Ένα από τα μέλη της οικογένειάς μου το πρόσεξε, αλλά κανείς άλλος δεν το πρόσεξε».

Kesha

Αν και η τραγουδίστρια της ποπ έχει μιλήσει για τη σεξουαλικότητά της εδώ και χρόνια τον Ιούνιο υπενθύμισε σε όλους στο ίνσταγκραμ ότι στην πραγματικότητα, ένα queer icon που «δεν είναι gay και δεν είναι straight». «Σε περίπτωση που δεν ήμουν αρκετά ξεκάθαρη (LOL), ήθελα να πάρω ένα λεπτό για να πω σε όλους ότι όχι δεν είμαι γκέι. Δεν είμαι στρέιτ. Δεν ξέρω τι είμαι. Αγαπώ τους ανθρώπους. Αγαπώ τους ανθρώπους γιατί είμαστε όλοι τα δικά μας μικρά συνειδησιακά ταξίδια, που χορεύουν γύρω από τον ήλιο. Πόσο παράξενη και ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική είναι αυτή η ζωή, σωστά; Αρνούμαι να είμαι οτιδήποτε, πραγματικά, εκτός από το να είμαι ανοιχτή σε όλα αυτά», συνέχισε.

Elizabeth Corrigan

Η Elizabeth Corrigan, η οποία είναι περισσότερο γνωστή ως διαγωνιζόμενη στην 26η σεζόν του The Bachelor νωρίτερα φέτος, τον Ιούνιο, αποκάλυψε δημοσίως ότι είναι bisexual τον Ιούνιο, αφού παρακολούθησε το πρώτο της Pride στη Νέα Υόρκη. «Είναι δύσκολο να ξέρεις τον σωστό τρόπο να πεις αυτά τα πράγματα ή την κατάλληλη στιγμή. Σήμερα φαίνεται ότι είναι και τα δύο και κανένα από τα δύο», έγραψε στο Instagram. «Είμαι έτοιμη; Όχι. Φοβάμαι; Ναι. Θα έρθει η «κατάλληλη στιγμή»; Προσδιορίστε το. Είναι σημαντικό για μένα σήμερα να μοιραστώ μαζί σας ότι είμαι queer. Πιο συγκεκριμένα είμαι, ήμουν πάντα και θα είμαι πάντα διεμφυλική».

*Με στοιχεία από out.com