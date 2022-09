Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο της Βρετανίας και οδύνη στην οικογένειά του προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Μπιλ Τερνμπουλ. Ο γνωστός Βρετανός δημοσιογράφος έδινε μάχη με τον καρκίνο του προστάτη, ενώ είχε γίνει ευρέως γνωστός από την παρουσίαση της εκπομπής BBC Breakfast.

«Θα θυμόμαστε τον Μπιλ ως έναν αξιοσημείωτο παρουσιαστή που έφερε ζεστασιά και χιούμορ στα σπίτια των ανθρώπων», τόνισε η οικογένειά του.

Οι συγγενείς του παρουσιαστή της τηλεοπτικής εκπομπής BBC Breakfast είπαν ότι ο Τέρνμπουλ πέθανε «γαλήνια» στο σπίτι του Σάφολκ την Τετάρτη, μετά από μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο του προστάτη, μια ασθένεια με την οποία είχε διαγνωστεί στα τέλη του 2017.

Υπήρξε ένας από τους αγαπημένους παρουσιαστές του BBC Breakfast χάρη στην προσωπικότητά του και την ήρεμη ομιλία του, ιδανική για πρωινή εκπομπή. Το 2005, ο δημοφιλής παρουσιαστής είχε συμμετάσχει ως διαγωνιζόμενος στην τρίτη σεζόν του ριάλιτι χορού «Strictly Come Dancing».

Αποχαιρετώντας τον σήμερα από την ίδια εκπομπή στην οποία είχε αφιερώσει 15 χρόνια από τη ζωή του, η Νάγκα Μάντσετι έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με «εκπληκτική ενέργεια», αστείο και πανέξυπνο που αγαπούσε την ενημέρωση και το κοινό.

Ανάρτηση για τον χαμό του έκανε και η Λουίζ Μίντσιν, στην οποία ανάρτησε και φωτογραφίες των δυο τους από το BBC Breakfast.

Sending my love and thoughts to the family of my wonderful friend Bill Turnbull. He was a brilliant journalist, a stickler for accuracy, passionate about @BBCBreakfast and a fabulously supportive and kind team-player. Most of all he was great fun, I love how he made me laugh. Xx pic.twitter.com/5rC8drv8om

— Louise Minchin (@louiseminchin) September 1, 2022