Τέλος στη ζωή της σε ηλικία 27 ετών αποφάσισε να βάλει μία Αμερικανίδα παρουσιάστρια πρωινών ειδήσεων και πρώην αθλήτρια μπάσκετ σε κολεγιακά πρωταθλήματα.

Η Neena Pacholke εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό WAOW του Ουισκόνσιν.

«Η Neena Pacholke, η αγαπημένη μας πρωινή παρουσιάστρια πέθανε ξαφνικά το Σάββατο», ανέφερε το κανάλι σε επίσημη δήλωση: «Ολόκληρη η ομάδα εδώ στο News 9 είναι συντετριμμένη από την απώλειά της».

Τα κίνητρα που την οδήγησαν στην αυτοκτονία ακόμη δεν έχουν διαλευκανθεί.

We are absolutely devastated to share with you all that Neena passed away suddenly. Please keep her family and friends in your thoughts. Feel free to share any favorite memories or condolences in the comments below. https://t.co/yE9eamrjiW

— News 9 WAOW (@WAOW) August 29, 2022