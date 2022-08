Οι αντιδράσεις για την αύξηση στους λογαριασμούς ρεύματος εν μέσω μίας πρωτοφανούς παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης ξεκίνησαν από τη Σκωτία, χωρίς καν να έχουν «πιάσει τα κρύα».

Συγκεκριμένα διαδηλωτές στη Γλασκώβη της Σκωτίας έκαψαν τις προηγούμενες ημέρες σε κεντρικό σημείο του λογαριασμούς ρεύματος έξω από τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, αντιδρώντας στην αύξηση των τιμών.

Την ίδια στιγμή ένα κίνημα καλεί τους Βρετανούς να μην πληρώνουν τους λογαριασμούς τους (Don’t Pay UK) και μάλιστα μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 118.000 ανθρώπους.

The bills are on fire.

EDF is terrified. #FreezeProfitsNotPeople pic.twitter.com/em92i0gq7K

— Power to the People Glasgow (@PTTPGlasgow) August 27, 2022