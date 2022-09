Αν ένα θέμα απασχολεί περισσότερο τον σεξουαλικά ενεργό πληθυσμό, αυτό είναι ο οργασμός.

Συζητήσεις επί συζητήσεων έχουν γίνει, εκατομμύρια άρθρα έχουν γραφτεί.

Διαβάστε επίσης – Σεξ: Η στάση του αετού υπόσχεται ταυτόχρονο οργασμό [Εικόνα]

Και ναι, μια γυναίκα μπορεί να έχει πολλαπλούς οργασμούς.

Όμως μην τα θέλεις κι όλα. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά:

1. Μίλα βρόμικα

Οι βρόμικες κουβέντες μπορούν αν βοηθήσουν μια γυναίκα να έρθει γρηγορότερα σε οργασμό. Οπότε την επόμενη φορά που θα πέσετε στο κρεβάτι ξεχάστε τους «καλούς» σας τρόπους.

2. Συγκεντρώσου

Όταν κάνεις σεξ, θα πρέπει να σκέφτεσαι το σεξ. Αν έχεις στο μυαλό σου άλλα πράγματα ίσως στερηθείς τον πολυπόθητο οργασμό.

3. Κέρδισε στα… σημεία

Δεν είναι κάθε μέρος του σώματος το ίδιο. Κάποια σημεία ερεθίζονται πιο εύκολα. Οι θηλές για παράδειγμα είναι ένα τέτοιο. Χαϊδεύοντάς τις, μια γυναίκα μπορεί να έρθει πιο εύκολα σε οργασμό.

4. Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται

Don’t fake it, you will not make it! Ή για να το πούμε κι αλλιώς, με το να προσποιείσαι οργασμό δε σημαίνει ότι θα τον πετύχεις κιόλας.

5. Βάλε κι εσύ ένα χεράκι

Αν ο σύντροφός σου δεν μπορεί να σε ικανοποιήσει πλήρως μπορείς να δοκιμάσεις και τον αυνανισμό κατά τη διάρκεια του σεξ.

6. Επόμενη στάση: Οργασμός

Φυσικά και είναι θέμα στάσης. Δοκίμασε το doggy που διεγείρει το σημείο G.

7. Όχι κατευθείαν στο «ψητό»

Μην ξεχνάς ποτέ τα προκαταρκτικά. Χάδια, φιλιά, αγγίγματα θα σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις και να το απολαύσεις.