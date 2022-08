Ήταν 26 Ιανουαρίου του 2020 όταν ο θάνατος του Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του Τζιάνα, συγκλόνισε όλον τον πλανήτη.

Τότε το ελικόπτερο του 41χρονου πρώην σούπερ σταρ των Λέικερς συνετρίβη στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνιας. Ακόμη επτά άτομα που επέβαιναν σε αυτό ανασύρθηκαν νεκροί.

Tα σωστικά συνεργεία που βρέθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος, τράβηξαν φωτογραφίες, τις οποίες μοίρασαν στους συναδέλφους τους αλλά και άλλους γνωστούς τους. Σε αυτές απεικονίζονται οι σωροί, αμέσως μετά την πτώση του ελικοπτέρου.

Η σύζυγος του Black Mamba, Βανέσα, κατέθεσε αγωγή εναντίον της Κομητείας του Λος Άντζελες και η δίκη συνεχίζεται αυτές τις μέρες.

Η 40χρονη την Παρασκευή (19/8) στην κατάθεσή της μίλησε για το πως όλα όσα έχουν γίνει με την διαρροή των φωτογραφιών την έχουν επηρεάσει.

Με δάκρυα στα μάτια είπε ότι όταν έμαθε για τις φωτογραφίες «ήθελε να τρέξει και να ουρλιάξει».

«Ήθελα να τρέξω και να βουτήξω στο νερό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορώ να ξεφύγω. Δεν ήθελα να με δουν τα κορίτσια μου. Πληγώθηκα. Τους είχα εμπιστευτεί να μην κάνουν τέτοια πράγματα», πρόσθεσε.

Η ίδια ανέφερε επίσης ότι βρισκόταν σε πένθος όταν έλαβε ένα μήνυμα πως υπάρχουν μάρτυρες που είδαν έναν αστυνομικό να δείχνει τις φωτογραφίες του νεκρού Κόμπι σε έναν μπάρμαν ενώ ήταν μεθυσμένος.

Στο σημείο αυτό η υπεράσπιση υποστήριξε πως οι φωτογραφίες πάρθηκαν για υπηρεσιακούς λόγους και μόλις ο σερίφης, Άλεξ Βιλανουέβα, το έμαθε, ζήτηση αμέσως να διαγραφτούν.

Και μπορεί οι φωτογραφίες να μην έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας ωστόσο, η Βανέσα ανησυχεί πως αυτό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή.

«Ζω με αυτόν το φόβο καθημερινά ότι θα τις δω στα social media. Ζω με αυτό το φόβο πως θα τις δουν οι κόρες μου. Η σκέψη με κρατάει ξύπνια τη νύχτα και λέω ψέματα στην τρίχρονη και πεντάχρονη κόρη μου. Μερικές φορές παθαίνω κρίσεις πανικού και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Έβλεπα ψυχολόγο για 18 μήνες, κάποιες φορές βοήθησε αλλά σταμάτησα τη θεραπεία», είπε.

Τέλος, όσον αφορά τον ρόλο του σερίφη τόνισε ότι μετά το δυστύχημα του είπε: «Αφού δεν μπορεί να φέρει τα μωρά μου πίσω. Σε παρακαλώ ασφάλισε την περιοχή. Ανησυχώ για τους παπαράτσι».

“I’m willing to go to hell and back to get justice for my family,» Bryant said during the trial over the leaked photos of Kobe Bryant’s and Gianna’s remains after their fatal 2020 helicopter crash. https://t.co/KhMkTU71Yq

— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) August 20, 2022