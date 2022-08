Ολόκληρη επιχείρηση έστησε η πυροσβεστική στη Ρώμη για τη διάσωση ενός άνδρα, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε σήραγγα, που κατέρρευσε κοντά στο Βατικανό.

Η σήραγγα η οποία δημιούργησε κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να στηθεί ολόκληρη επιχείρηση για τη διάσωσή του. Οι πυροσβέστες έσκαβαν επί οκτώ ώρες για να τον ανασύρουν, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άντρας θεωρείται ότι είναι μέλος σπείρας που ήθελε να κάνει ριφιφί. «Δύο άνδρες από τη Νάπολη συνελήφθησαν για αντίσταση κατά της Αρχής και δύο από τη Ρώμη για καταστροφή δημόσιας περιουσίας», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο άντρας που διασώθηκε από τη σήραγγα παραμένει στο Νοσοκομείο. Οι έρευνες συνεχίζονται και οι Αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο.

🔴 #Roma, dopo 8 ore di lavoro i #vigilidelfuoco sono riusciti ad estrarre ancora in vita l’uomo rimasto sepolto per il crollo durante l’esecuzione di uno scavo sotterraneo in via Innocenzo XI. Accertamenti sulle cause [#11agosto 19:30] pic.twitter.com/vfSHSs64IO

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 11, 2022