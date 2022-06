Δύο οπλισμένοι κακοποιοί σκοτώθηκαν και έξι αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ορισμένοι βαριά, κατά τη διάρκεια ληστείας τράπεζας στον δυτικό Καναδά, ανακοίνωσαν χθες Τρίτη οι τοπικές αρχές, τονίζοντας πως συνεχίζουν την έρευνα για να εντοπίσουν έναν ακόμη ύποπτο (φωτογραφία, επάνω, από Michael McCarthur/CBC).

Σε εξέλιξη

«Η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με ισχυρή αστυνομική παρουσία στον τομέα», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Σάνιτς, ο Ντιν Ντάθι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Immediate aftermath of shootout in Saanich #attemptbankrobbery? pic.twitter.com/fdEMOySK2M — Joan B Flood (@joanbflood) June 28, 2022

Γύρω στις 11:00 (τοπική ώρα· 21:00 ώρα Ελλάδας), δύο οπλισμένοι ύποπτοι μπήκαν σε υποκατάστημα τράπεζας στη Σάνιτς, πόλη περίπου 114.000 κατοίκων στην περιφέρεια της Βικτόριας, της πρωτεύουσας της Βρετανικής Κολομβίας.

«Επενέβησαν πολυάριθμοι αστυνομικοί κι αναχαίτισαν τους δύο υπόπτους, οι οποίοι άνοιξαν πυρ» εναντίον τους, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της αστυνομίας.

At #Saanich PD press conference: Following Tues. incident at Shelbourne St. BMO bank, 2 armed suspects are dead and 6 GVERT officers are in hospital with gunshot wounds. Area remains under Shelter in Place with search underway for potential 3rd suspect. @victoriabuzzes pic.twitter.com/t1stxLgq0q — Ethan Morneau (@EthanMorneau) June 28, 2022

Ουδείς τραπεζικός, πελάτης, περίοικος ή διερχόμενος τραυματίστηκε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Είναι δύσκολο, έχουμε αστυνομικούς στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή που έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας Ντάθι.

«Συγκλόνισε πολύ κόσμο»

Τρεις από τους έξι αστυνομικούς που τραυματίστηκαν υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις, οι υπόλοιποι τρεις αναμένεται να λάβουν εξιτήριο, διευκρίνισε.

Even better headline: Police in #Saanich run TOWARDS gunfire to protect local citizens during brazen daylight robbery. #bravery #service https://t.co/lVMPUNu6mF — Emma Poole (@Spnn_Dr) June 28, 2022

Νωρίτερα, δόθηκε εντολή εκκένωσης κατοικιών και εμπορικών καταστημάτων στον τόπο του αιματηρού επεισοδίου λόγω του ότι η αστυνομία φοβόταν πως υπήρχε «εκρηκτικός μηχανισμός» σε αυτοκίνητο που θεωρεί πως χρησιμοποίησαν οι ύποπτοι.

Officers are evacuating homes & businesses within a close proximity to the scene of the incident – a bank at the intersection of Shelbourne St & Pear St (3600-blk Shelbourne St) – due to the presence of a potential explosive device. Please continue to avoid the area. #yyj — Saanich Police (@SaanichPolice) June 28, 2022

Το συμβάν «συγκλόνισε πολύ κόσμο», τόνισε ο αρχηγός της αστυνομίας Ντάθι, προσθέτοντας ότι κλήθηκαν ενισχύσεις της ομοσπονδιακής αστυνομίας.



Φωτογραφία James MacDonald / Capital Daily

Η Σάνιτς βρίσκεται στον νοτιοδυτικό Καναδά, κοντά στα σύνορα με την πολιτεία Ουάσιγκτον των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ