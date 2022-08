Η ζωή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αλλά και δύσκολη.

Οι αστροναύτες κατά την παραμονή τους εκεί πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον από αυτό της Γης. Πρέπει να εργαστούν, να φάνε, να πιούν, να πάνε τουαλέτα και να παραμείνουν καθαροί.

Όλα αυτά τα καθημερινά πράγματα, που μπορεί να φαίνονται ρουτίνα, αλλά στον Σταθμό αποκτούν εντελώς διαφορετική υπόσταση λόγω της έλλειψης βαρύτητας.

Μια από τις δυσκολίες που συναντούν είναι το λούσιμο των μαλλιών τους.

Η Ιταλίδα αστροναύτης, Σαμάνθα Κριστοφορέτι, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει «μετακομίσει» στον ISS και μοιράζεται στα social media τα μυστικά επιβίωσης στο απόλυτο κενό και σε βίντεό της μας δείχνει πώς φροντίζει τα μαλλιά της και πώς τα διατηρεί καθαρά.

Όπως περιγράφει η ίδια, οι αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού δεν κάνουν μπάνιο με τον συνηθισμένο τρόπο, αλλά χρησιμοποιούν υγρό σαπούνι, νερό και σαμπουάν χωρίς ξέβγαλμα.

Όσο για τη διαδικασία που ακολουθείται; Η 45χρονη τη δείχνει live και πράγματι πολύ ενδιαφέρον.

Αρχικά, εφαρμόζει στο κεφάλι της σαπούνι σε υγρή μορφή με λίγο νερό, χωρίς όμως να το ξεβγάζει στο τέλος.

Στη συνέχεια, παίρνει μία πετσέτα και με ταμποναριστές κινήσεις απορροφάται το νερό που περισσεύει.

Η Σαμάνθα Κριστοφορέτι ανεβάζει τακτικά στιγμιότυπα στους λογαριασμούς της στιγμιότυπα από τη διαστημική καθημερινότητα της και λύνει τις απορίες των ακολούθων της σχετικά με τη ζωή στον ISS.

Σε παλαιότερες αναρτήσεις της έχει μιλήσει για το πώς μυρίζει στο διάστημα, έχει εξηγήσει πώς αναπνέει αφού δεν υπάρχει οξυγόνο και έχει δείξει πώς κάνει γιόγκα.

Who says you can’t do yoga in space! At least you can try 😁 Looking forward to trying out the full yoga plan @CosmicKidsYoga prepared for me! ▶️https://t.co/UVuLlV6aFe#MissionMinerva #InternationalDayofYoga pic.twitter.com/uIUFMxzBYr

— Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) June 21, 2022