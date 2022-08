Μάχη για τη ζωή τους δίνουν τέσσερις άνθρωποι, δύο άνδρες και δύο γυναίκες που τραυματίστηκαν σοβαρά όταν χθες έπεσε κεραυνός κοντά στον Λευκό Οίκο.

Η στιγμή που ο κεραυνός «χτυπά» το πάρκο Λαφαγιέτ, απέναντι από τον Λευκό Οίκο, έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας.

Οι τέσσερις άνθρωποι στέκονταν κοντά σε ένα δέντρο που βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από τον φράχτη που περιβάλλει την προεδρική κατοικία και τα γραφεία.

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε τοπικό νοσοκομείο και δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Four critically injured after lightning strike near the White House https://t.co/k6fXMZeODf

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πολλά ασθενοφόρα και τουλάχιστον ένα πυροσβεστικό όχημα με φώτα που αναβοσβήνουν να βρίσκονται στο σημείο.

Four people were hospitalized in critical condition after an apparent lightning strike near the White House, authorities say. https://t.co/dDL1JhJBY2

— CNN Breaking News (@cnnbrk) August 5, 2022