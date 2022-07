«Φωτιές» στους διαδικτυακούς της φίλους άναψε η Κέισι Μίζιου. Το μοντέλο, που γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή του στο GNTM, έχει τον τρόπο να τρελαίνει τον ανδρικό πληθυσμό.

Η πανέμορφη κοπέλα διαθέτει ένα τέλειο κορμί και κάθε της ανάρτηση στο Instagram προκαλεί πανικό.

Τις προηγούμενες ημέρες το μοντέλο βρέθηκε στη Λευκάδα και την Ήπειρο για διακοπές και σαν λάτρης των social media μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία σειρά φωτογραφιών.

Σε αυτές, τη βλέπουμε να απολαμβάνει το καλοκαίρι της στο νησί του Ιουνίου και να περνά ξέγνοιαστες στιγμές δίπλα στην πισίνα ενώ σε άλλες κολυμπά στις Πηγές του Αχέροντα.

Φυσικά, το σέξι μαγιό της «έκλεψε» την παράσταση και τα ποστ της συγκέντρωσαν χιλιάδες likes και σχόλια.

«I had the best time #lefkada», έγραψε σε μία από τις λεζάντες η Κέισι Μίζιου.

Δείτε φωτογραφίες της παρακάτω

