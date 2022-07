Η οικογένεια της Αμερικανοπαλαιστίνιας δημοσιογράφου, Σιρίν Αμπού Άκλεχ, η οποία σκοτώθηκε τον περασμένο Μάιο ενώ κάλυπτε ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ζήτησε σήμερα, Τρίτη, δικαιοσύνη και τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στην Ουάσιγκτον, ενόψει της συνάντησής της με τον υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν.

Η Λίνα Αμπού Άκλεχ, η ανιψιά της δημοσιογράφου, ανάρτησε βίντεο στο Twitter έξω από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, λέγοντας ότι αυτή και τα άλλα μέλη της οικογένειάς της «είναι εδώ για να ζητήσουν δικαιοσύνη για την Σιρίν».

Με νέα της ανάρτηση, η ανιψιά της Σιρίν Αμπού Άκλεχ ενημερώνει ότι η οικογένειά της ολοκλήρωσε την συνάντηση με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ.

Και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Παρ’ όλο που προχώρησε σε κάποιες δεσμεύσεις για τον θάνατο της Σιρίν, περιμένου ακόμα να δούμε εάν η διοίκηση θα ανταποκριθεί ουσιαστικά στο αίτημά για να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Our family just finished meeting with @SecBlinken. Although he made some commitments on Shireen’s killing, we’re still waiting to see if this administration will meaningfully answer our calls for #JusticeForShireen.

— Lina Abu Akleh (@LinaAbuAkleh) July 26, 2022