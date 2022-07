Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Αλβανίας Σαλί Μπερίσα (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Arben Celi) γνωστοποίησε χθες Παρασκευή ότι του απαγορεύτηκε η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο για «διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα» και «διαφθορά», κατηγορίες που ο ίδιος αρνείται.

Την Πέμπτη, η βρετανική πρεσβεία στα Τίρανα είχε ενημερώσει μέσω Twitter ότι «αυτήν την εβδομάδα το Ηνωμένο Βασίλειο ανέλαβε δράση κατά αρκετών Αλβανών για διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα και για διαφθορά», χωρίς να τους κατονομάσει.

This week the #UK has taken disruptive action against several Albanian individuals with ties to criminality & corruption. Our message: criminal actions will not go without consequences. Together with #Albania, we’ll make sure that no one is above the law. https://t.co/YMcMZhYKJR

— UK in Albania (@UKinAlbania) July 21, 2022