Οι υποστηρικτές της Πένι Μόρντοντ υποστηρίζουν ότι είναι αυτή που σήμερα μπορεί να ενώσει υπό την ηγεσία της το διχασμένο Συντηρητικό Κόμμα.

Όμως οι σκληροπυρηνικοί υπέρμαχοι του Brexit δεν της έχει συγχωρήσει το γεγονός ότι παρέμεινε μέχρι τέλους στο υπουργικό συμβούλιο της Μέι. Οι επικριτές του Τζόνσον επίσης δεν της συγχωρούν ότι σήμερα παραμένει υπουργός.

Πολλοί δεν ξεχνούν ότι η Πένι έχει καταφύγει στο παρελθόν σε ψέματα για να στηρίζει τις πολιτικές της θέσεις της.

Το είχε κάνει πριν από το δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit, ισχυριζόμενη ψευδώς ότι η Τουρκία θα εντασσόταν στην ΕΕ και ότι η Βρετανία δεν θα μπορούσε να ασκήσει βέτο.

Hi @SamCoatesSky Penny Mordaunt has already gained the name #PinocchioPenny please confront her on this huge scandal.

Here lying & stirring up race-hate during the 2016 EU ref campaign, insisting that the UK did not have a veto over Turkey joining the EU pic.twitter.com/c0LDOmGxLq

— Marie-Ann Detests Tories & Brexit (@MarieAnnUK) July 14, 2022