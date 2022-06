Με ένα tweet θέλησε να εκφράσει τη στήριξη του στον Χουάν Γκουαϊδό, για την νέα επίθεση που δέχτηκε κατά τη διάρκεια περιοδείας του στη Βενεζουέλα, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Άντονι Μπλίνκεν.

«Οι ΗΠΑ ανησυχούν βαθιά και καταδικάζουν αυτές τις κλιμακούμενες πράξεις βίας, παρενόχλησης και εκφοβισμού εναντίον του μεταβατικού προέδρου Γκουαϊδό και όλων εκείνων που υπερασπίζονται τη δημοκρατία» ανέφερε χαρακτηριστικά το tweet του Άντονι Μπλίνκεν, με τις ΗΠΑ να εξακολουθούν να αναγνωρίζουν τον Γκουαϊδό ως μεταβατικό πρόεδρο της Βενεζουέλα.

For the second time in as many weeks, Interim President @jguaido was attacked in Venezuela. The United States is deeply concerned and condemns these escalating acts of violence, harassment, and intimidation against Interim President Guaidó and all those who stand for democracy.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 12, 2022