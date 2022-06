Ο Σαούλ Νίγκεθ έκλεισε το κεφάλαιο Premier League και Τσέλσι, όπου αγωνίστηκε ως δανεικός φέτος και ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή στην Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον ίδιο να δηλώνει οπαδός των «ροχιμπλάνκος».

Αυτό το διάστημα, ο Ισπανός διεθνής μέσος απολαμβάνει τις διακοπές του και την Παρασκευή (10/06) παντρεύτηκε τη σύντροφο του, με τα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας να απεικονίζουν την αγάπη του για την Ατλέτικο.

Συγκεκριμένα, εκείνος και οι φίλοι του θέλησαν να δώσουν μια ποδοσφαιρική νότα στο γλέντι του γάμου, με τον ύμνο του ισπανικού συλλόγου να παίζει στα ηχεία.



Δείτε το παρακάτω βίντεο:

Saúl Ñíguez celebrating his wedding with the anthem of the club of his life. 🥺❤️🤍❤️🤍❤️🤍 pic.twitter.com/sqoDf06WMH

— Atletico Universe (@atletiuniverse) June 10, 2022