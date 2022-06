Αναταραχή έχει προκληθεί στην πόλη Αμαρίλο στο Τέξας των ΗΠΑ από ένα μυστηριώδες πλάσμα που «πιάστηκε» από κάμερα ζωολογικού κήπου. Οι τοπικοί αξιωματούχοι ζητούν βοήθεια για τον εντοπισμό του ή πληροφορίες για το τι είναι.

Σύμφωνα με το News Channel 10, οι κάμερες ασφαλείας του ζωολογικού κήπου εντόπισαν την περίεργη φιγούρα να τριγυρνά τις πρώτες πρωινές της 21ης Μαΐου.

Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου, όταν είδε τις εικόνες, έμεινε άφωνο, όπως και οι αξιωματούχοι της πόλης, οι οποίοι ζήτησαν, με ανάρτηση στα social media, βοήθεια από τους πολίτες για να λύσουν το μυστήριο.

Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη, ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι κανείς δεν γνωρίζει κάτι για το «Αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο του Αμαρίλο».

The Amarillo Zoo captured a strange image outside the zoo in the dark and early morning hours of May 21 (around 1:25 a.m.). Is it a person with a strange hat who likes to walk at night? A chupacabra? Do you have any ideas of what this UAO- Unidentified Amarillo Object could be? pic.twitter.com/86Ly9ogtBT

— CityofAmarillo (@CityofAmarillo) June 9, 2022